Mraz zaradi usnjenega kavča

Letošnja zima je s temperaturami v večini države pokazala zobe, in čeprav je bila sprva mila ter do denarnice, kar zadeva ogrevanja, prijaznejša, se je to spremenilo in vsak išče preproste načine, kako čim bolj zmanjšati izdatke za ogrevanje, a hkrati dovolj ogreti stanovanje. Na srečo obstajajo preprosti triki, ki so pri tem lahko v pomoč, le (s)poznati jih je treba.

Na otip vedno hladno

Prvi način se nanaša na material, iz katerega so izdelani kavči, zofe in talne obloge. Usnjeno pohištvo je klasika, a zaradi naravnega materiala ne vpija toplote in je zato na otip vedno hladno. Kadar torej pozimi sedite na njem, ne zagotavlja tolikšne topline kot kavči in zofe iz drugih materialov. A to ne pomeni, da se morate usnjene sedežne znebiti in jo nadomestiti z mehkejšimi ter toplejšimi kosi, je pa dobro nanjo položiti kakšno odejo ali pregrinjalo.

Vsak išče načine, kako čim bolj zmanjšati stroške, a hkrati dovolj ogreti stanovanje. FOTO: Zvonko1959/Getty Images

Podobno kot usnjeno pohištvo se obnašajo talne obloge iz laminata ali keramike. Tudi te ne zadržujejo topline in so na otip vedno hladnejše od denimo parketa. Rešitev tem primeru je enostavna: pozimi za prijetnejši občutek keramična tla ali tla iz laminata pokrijte s preprogo. Če niste ljubitelj teh, jih tedaj, ko se temperature zvišajo, preprosto odstranite.

Za prijetnejši občutek keramična tla ali tla iz laminata pokrijte s preprogo.

Žametne zavese

Tanke zavese ne varujejo pred hladom, ki se v stanovanje širi od oken. Če so vaša zakrita s takimi, si za zimo omislite debelejše. Spodnji rob zavese, najbolje iz žameta ali brokata, naj bo deset centimetrov nad radiatorjem, prav toliko naj bo zgornji del nižji od stropa in celotna zavesa odmaknjena od stene. Prostor bo tako že na pogled toplejši, težje in gostejše zavese pa bodo dejansko pripomogle k temu, da boste za ogrevanje zapravili manj.

Debele zavese nas branijo pred hladom, ki se v stanovanje širi od oken. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Ena največjih napak pri opremljanju, zaradi katere je doma hladneje, je postavljanje pohištva pred radiator. Čeprav gre le za manjši stol ali zofo, ta absorbira toploto iz grelnega telesa, hkrati se topel zrak ne more lepo razporediti po prostoru. Nasvet, ki ga torej velja upoštevati, je: pred radiatorje ali druga grelna telesa ne postavljate nobenih, niti najmanjših ovir.

Ne tesni

Nista le pohištvo in njegova postavitev tista, zaradi katerih je doma hladneje. Za to so krive tudi manjše poškodbe, ki se zdijo nedolžne, a v resnici niso takšne. Ena od teh so špranjice med deščicami parketa. Čeprav jih komaj opazite, se skoznje izgublja dokajšen delež toplote, zato jih poskušajte zapolniti s temu namenjenimi pripomočki ali tla prekrijte s preprogo.

Pred radiatorje in druga grelna telesa ne postavljate nobenih ovir.

Naslednji krivec za izgubo toplote so okna in vrata, ki ne tesnijo. Tem je vsekakor vredno nameniti pozornost in jih zatesniti s posebnimi trakovi, ki so na voljo na trgovskih policah. Obstajajo v več širinah in debelinah, njihova uporaba na stavbnem pohištvu, ki zaradi dotrajanosti slabo tesni, pa zagotavlja toplejši dom in prijetnejše počutje.

Težava, zlasti če živite v starejši hiši, so lahko tudi neuporabljeni dimniki. Skozi njihove lopute se izgublja več toplote, kot bi pričakovali, zato jih, če so odsluženi trajno, povsem zazidajte, če pa jih še nameravate uporabljati, jih začasno tesno zaprite. Najbolje bo, da za pomoč pri tem pokličete mojstra.