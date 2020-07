Mravlje ne marajo cimeta

Da je cimet veliko več kot okusna in dišeča začimba, je že dolgo znano. Poglejte torej nekaj načinov, kako ga uporabiti na vrtu. Zatiranje glivičnih okužb Če so vaše lončnice ali vrtne rastline prekrite z glivicami, jih posujte z mletim cimetom, ki med drugim slovi kot naravni fungicid. Če je z glivicami okužena zemlja in je zato prekriva bel sloj, po njej posujte cimet in jo rahlo premešajte. Cimet namreč preprečuje razmnoževanje in rast glivic. Celjenje ran Zgodi se, da med delom na vrtu po nesreči poškodujete rastline. V tem primeru poškodovana mesta posujte z mletim cimetom, ki bo pospešil regeneracijo poškodovanih delov. Krepitev sadik Preden sadike iz lončkov presadite v zemljo, jih posujte s cimetom. Tako negovana rastlina se bo hitreje ukoreninila in bo lepše rasla, saj bo zavarovana pred različnimi škodljivci in boleznimi. Zaščita pred mravljami Žuželke ne marajo vonja cimeta. Če so torej vaše posevke napadle mravlje, okoli rastlin posujte cimet. Mravlje se mu bodo izognile.