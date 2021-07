DELOINDOM

Mož mi noče prepisati polovice hiše. Ali njegova oporoka drži?

Z možem sva kupila hišo. V zemljiško knjigo je samo on vpisan kot lastnik, ker je po mamini smrti in prodaji stanovanja dobil večjo denarno vsoto in tako pravi, da je sam lastnik, ker je dal večjo vsoto za hišo, čeprav sem tudi sama vzela majhen kredit za hišo.