Motocikel proizvajalca Indian Motorcycles: skavt, ki vzbuja pozornost

Motocikli ameriškega proizvajalca Indian Motorcycles, ki velja za pionirja izdelave motociklov na drugi strani luže, ne zaidejo pogosto v našo floto testnih vozil, zato smo se novinarskega preizkusa modela scout rogue lotili z velikim zanimanjem. Pri Indianu je družina scout vstopnica v njihov svet, skupaj pa ima štiri modele, ki so zgrajeni okoli istega agregata: bencinskega vodnohlajenega V-dvovaljnika s 1133 kubiki prostornine, največjo močjo 95 konjev (70 kW) in največjim navorom 97 Nm.

Za sproščeno vožnjo

Scout rogue, ki smo ga preizkusili, je glede na ergonomijo sedenja namenjen agresivnejši vožnji – vsaj tako pišejo v spletnem katalogu znamke. Vsekakor upravljanje zaradi oblike krmila in položaja sedeža zahteva nekaj privajanja, še posebno če nanj presedemo z udobnih potovalnikov ali potovalnih endur. V nasprotju z drugimi scouti ima rogue serijsko vgrajen miniaturni oklep okoli sprednje luči in vetrobran. Kljub temu bo vožnja pri višjih avtocestnih hitrostih z njim zaradi zračnega toka neprijetna. Ne nazadnje je to pričakovati, saj je motor prvenstveno namenjen sproščenemu križarjenju pri hitrostih do sto kilometrov na uro, po možnosti po širokih in ne preveč ovinkastih cestah.

Indian scout rogue Zastopnik: Shakatak, d. o. o. Cena: od 15.990 evrov dalje

Za osvajanje gorskih prelazov bi vam vsekakor raje svetoval kateri drugi tip motocikla. Vidi se, da je motocikel zasnovan z mislijo na prostrane ameriške ceste. Na tem mestu morda omenimo še eno zoprnijo: zadnji blatnik je kratek, kar sicer godi estetiki, malo manj pa funkcionalnosti. Vožnja po dežju je pustila odtis tako na jakni kot na čeladi.

Drugi sedež za doplačilo

Testni motocikel je bil enoseda različica, vendar je homologiran za dva, tako da je mogoče prevažati tudi lepšo polovico – le sedež za sopotnika je treba posebej naročiti. Instrumentna plošča je minimalna in vključuje le analogni merilnik hitrosti in LCD-zaslonček potovalnega računalnika. Ta prikazuje zelo skop nabor informacij: dnevni in skupni števec prevoženih kilometrov, temperaturo agregata in merilnik motornih vrtljajev.

Ključ za zagon je ob strani, kar je značilno za svet čoperjev. FOTO: Blaž Kondža

Zelo smo pogrešali merilnik količine preostalega bencina v posodi za gorivo – ko dosežemo rezervo, se prižge le oranžna lučka. Ko se ta vključi, se moramo takoj ustaviti na bencinskem servisu, sicer lahko ostanemo brez goriva. Rezerva namreč še zdaleč ne zadošča za sto kilometrov, kot smo morda vajeni pri drugih znamkah. Posoda za gorivo sprejme 12,5 litra, kar zadošča za dobrih dvesto kilometrov – vsaj takšna je naša izkušnja. Omenimo še, da testni motocikel ni imel t. i. svetlobne hupe, torej možnosti »bliskanja« z dolgo lučjo.

Scout rogue, pripravljen na vožnjo, tehta okroglih 250 kilogramov – za posadko in prtljago je na voljo še 200 kilogramov –, kar pa je zaradi nizkega težišča in sedenja še vedno dobro obvladljivo. Cene pri slovenskem zastopniku ameriške skupine Polaris, med katere spada znamka Indian, se za modele iz družine scout začnejo pri slabih 16 tisočakih.