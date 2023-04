Moto sezona je tu (FOTO)

Motociklizem je prijetna prostočasna dejavnost, ki vključuje druženje z drugimi motoristi, telesno aktivnost, raziskovanje zanimivih krajev in okušanje lokalnih jedi. Seveda ima motorizem še drugo plat medalje, saj jo v primeru prometne nezgode ali padca vozniki enoslednih motornih vozil slabše odnesejo kot avtomobilisti. Zato je toliko bolj pomembno, da se motorist zaveda svoje ranljivosti v prometu in se na vožnjo dobro pripravi.

Pri Agenciji za varnost prometa (AVP) so zato že izvedli nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov enoslednih vozil, v sodelovanju s policijo in z UKC Ljubljana pa so organizirali dogodek za medije in podali nasvete za varno motoristično sezono, pozvali k spoštovanju predpisov, motoriste pa tudi k udeležbi na delavnicah varne vožnje.

Motocikel, opremljen z napravo skidbike, omogoča varno preizkušanje vpliva različnih dejavnikov na vožnjo in zaviranje.

Nujno je, da motoristi poskrbijo za svojo varnost z dobro zaščitno opremo.

Več motoristov in več nezgod

Število motociklov na Slovenskem raste – lani je bilo pri nas 145.417 registriranih enoslednih motornih vozil (EMV), kar je 14.482 več kot pred tremi leti. »Konec februarja je bilo v Sloveniji več kot 172.000 imetnikov veljavnih vozniških dovoljenj kategorije A,« pravi Simona Felser, v. d. direktorja AVP, in poudarja, da so zakonske spremembe o voznikih, ki so začele veljati junija lani, na področje pridobivanja vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih koles do 125 kubičnih centimetrov prinesle kar nekaj novosti.

Na žalost je statistika lani zabeležila 1161 prometnih nezgod z udeležbo voznikov EMV, kar je deset odstotkov več kot leta 2021. Je pa lani umrlo najmanj motociklistov, odkar je država leta 1994 uvedla elektronsko podatkovno bazo prometnih nesreč; 14. Tovrstnih prometnih nesreč je največ v toplih mesecih oziroma v motoristični sezoni med aprilom in oktobrom, največkrat med petkom in nedeljo.

»Med obravnavanimi nesrečami je največ dogodkov tipa 'motorist brez trčenja'. Pogosto gre za težje poškodbe glave, trebuha, prsnega koša, odtrganine ... Lani se je trend smrtnih prometnih nesreč pomembno zmanjšal in želimo si, da bi se tudi trend poškodovanih motoristov. Razumemo veselje in užitke motoristov, vendar naj ne pozabijo, da je varnost na prvem mestu,« poudarja Uroš Tominc, vodja urgentnega kirurškega bloka, specialist travmatolog iz UKC Ljubljana.

Brezhiben motocikel je prvi pogoj

Igor Mihajlik, trener varne vožnje pri AVP, je ob prikazih treningov motoristov poudaril: »Vzdrževano in tehnično brezhibno enosledno motorno vozilo je prvi pogoj za varno vožnjo. Prav tako je nujna dobra psihofizična pripravljenost. Nujno je, da motoristi poskrbijo za svojo varnost z dobro zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna čelada, kombinezon, ščitnik hrbtenice, škornji in rokavice. Najbolje je, da je oprema v živahnih, opaznih barvah, da jih drugi udeleženci lažje in hitreje opazijo.«

Mihajlik je še poudaril, da so treningi motorističnih znanj in spretnosti nujen element pred začetkom motoristične sezone. »Analize prometnih nesreč in opažanja na treningih varne vožnje kažejo, da motoristom včasih primanjkuje izkušenj pri obvladovanju motornega kolesa. Še večji izziv so kritične situacije, v katerih so napačne reakcije lahko usodne,« je sklenil trener varne vožnje AVP.