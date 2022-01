Motni kozarci in beli madeži na njih so preteklost

Na nedeljsko kosilo ste povabili družino ali prijatelje, ki jih komaj čakate. Iz posod na štedilniku omamno diši, in ko se jedi kuhajo, vi pripravite pogrinjek. Na mizo postavite jedilni servis in pribor, manjkajo samo še bleščeči kozarci, ki zaokrožijo čudovito pripravljeno mizo. Ko iz omare vzamete kozarce za vino, opazite da niso bleščeči, temveč motni in prekriti z belimi madeži.

