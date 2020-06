Morski nakit kot spomin na počitnice

Modno in preprosto

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Spomin na morje FOTO: Mariia Demchenko/Getty Images

Za izdelavo potrebuješ:

školjke različnih velikosti in oblik

biserne kroglice

šivanko ali sveder

lak za nohte

laks ali čvrsto vrvico

osnove za nakit ali odsluženi nakit

kovinski obročki

manjše klešče

DAS maso

lepilo

Poletje je čas svobode, navdiha in ustvarjalnosti, med posedanjem na plaži ali v prijetni senci na domačem vrtu si lahko med drugim izdelamo dragocene spominke, okrasje in tudi nakit. Nakit iz školjk je verjetno najstarejša vrsta okrasja na svetu, človek si je že pred tisočletji izdeloval modne dodatke za telo, ki so med drugim nosili simbolna sporočila, zaznamovali obredje, zanesljivo pa spodbujali sodelovanje, razvoj orodja in pripomočkov ter krepili ustvarjalnega duha.Tudi danes nakit iz školjk obožujejo vse generacije, ni omejen na spol, je nepogrešljiv pri poletni garderobi, hkrati pa izviren, pisan in po meri ter okusu vsakega. Zakaj bi ga kupovali na stojnicah, veliko bolje je nabrati školjke (zagotovo številne hranite za spomin še s prejšnjih počitnic ob morju!), si pripraviti nekaj osnovnega materiala, potem pa pustiti domišljiji prosto pot. Z izvirnim darilom morda lahko razveselimo bližnjega, otroka, mater ali očeta, prijatelja, sodelavca, stare starše. Zadovoljstvo ob nošenju unikatov bo izjemno, izdelava pa je zares preprosta.Najprej iz bogate bere izločimo školjke, ki jih želimo uporabiti, in se odločimo, katero vrsto nakita ali modnega dodatka bomo izdelali: ogrlico, zapestnico, uhane, lasnice? Školjke lahko združujemo z že obstoječim nakitom, odvisno od naše ustvarjalne vneme in umetniške žilice. Skratka, izbrane školjke najprej preluknjamo: zelo previdno, s šivanko, lahko pa tudi s posebnim svedrom, ki ga je smiselno kupiti, če smo tudi sicer umetniško navdihnjeni in nakit ter spominke izdelujemo pogosto.Školjke po želji obarvamo z lakom za nohte. Za živahnejši videz uporabimo več odtenkov, kdor stavi na eleganco, bo verjetno izbral samo enega ali dva, morda pa bo darove morja pustil v naravni barvi. Zastavimo si vzorec oziroma zaporedje, po katerem bomo nizali školjke v, denimo, ogrlico ali zapestnico. Uporabimo primerno dolgo tanko, a močno vrvico ali laks in školjke nizamo v želenem vrstnem redu. Vmes lahko dodajamo biserne kroglice, ki jih lahko kupimo v trgovini za nadobudne ustvarjalce.Nazadnje oba konca vrvic združimo in zvežemo v čvrst vozliček, preostanek vrvic odrežemo. Izdelamo lahko tudi uhane, prstane ali lasnice, pri tem pa uporabimo ali nastavke za nakit, ki nas prav tako čakajo v prodajalni z ustvarjalnimi pripomočki, ali pobrskamo doma po odsluženih cenenih kosih. Školjke spet preluknjamo in po želji prebarvamo. Za prstan jih napolnimo z das maso, da jih zravnamo, in ko se posušijo, jih z močnim lepilom pritrdimo na obroček. Pri uhanu školjko le prevrtamo in obarvamo, vstavimo kovinski obroček, pri tem si pomagamo z majhnimi kleščami, zategnemo in obesimo na osnovo za uhan. Enako školjke obesimo na lasnice ali druge modne dodatke, če pa so ti večji, lahko školjko prav tako prej napolnimo z das maso in nalepimo. Naj bo poletje pisano, modno in ustvarjalno!