Montažna gradnja: hiša z razgledom na Blejski grad in Triglav

Arhitekturna rešitev je zasnovana v odprto, preprosto in skladno celoto, ki umestitev v prostor nadgrajuje z razgledom proti Blejskemu gradu in v lepih dneh vse tja do venca Julijcev s Triglavom.Lastnika, starejši zakonski par, sta se na projektante podjetja Marles hiše obrnila z željo po moderno zasnovanem domovanju, v katerem naj bi bili vsi prostori za bivanje v pritličju. Ker sta dobro razmislila o svojih potrebah in željah, sta predložila tudi svojo idejno zasnovo, pravijo v projektantski ekipi, nato pa so skupaj oblikovali hišo do želene oblike in videza.