Ideja za igro v vročih dneh: mokri pikado

Nameri. Zadeni. Pljusk! Velikanski pikado, osvežilna različica te priljubljene igre ciljanja v tarčo, bo v vročih poletnih dneh med otroki nedvomno velikanski hit, saj bodo v tekmovalnosti, kdo najbolje cilja, cepetali od napetosti in vznemirjenja, ob vsakem zadetku pa bodo nagrajeni s pljuskom iz vodnega balončka. Ja, namesto v običajno tarčo bodo puščice metali v tako, ki jo sami naredite iz balončkov, napolnjenih z vodo. Za to nepozabno zabavo potrebujete veliko polo nekoliko tršega papirja, morda kar dva ali celo tri skupaj zlepljene risalne liste, vodne balončke in močnejši lepilni trak. In morda še tempera barve, ki bodo poskrbele za dodatni vau učinek.

Varčujte z vodo, zato balončke napolnite z morsko. FOTO: Getty Images

Velikost tarče je odvisna od tega, koliko otrok se bo igralo. Za enega, dva ali tri bosta zadostovala že dva skupaj zlepljena risalna lista. Mali tekmovalci naj zjutraj, ko sonce še ne pripeka, poprimejo za čopiče in tarčo s temperami poslikajo s kakšnim priljubljenim motivom ali vzorci. Ko bodo drug za drugim pokali vodni balončki in se bo voda zlivala po sliki, se bodo barve začele mešati in kdo ve, kakšna umetnija se bo na koncu pokazala. Poslikane liste za tarčo nato prilepite na trdo podlago, najboljša je kakšna odslužena deska, in jo prislonite ob steno. Pozorni bodite, da bo tarča na otrokom primerni višini. Medtem ko se slika suši, napolnite vodne balončke, te pa nato z močnejšim lepilnim trakom drugega ob drugega, kot jagode na grozdu, prilepite na sliko, da bo v celoti izginila pod balončki. Določite še črto, s katere bodo otroci ciljali balončke s puščicami za pikado, in zabava se lahko začne. Otroke opozorite, naj ves čas ostajajo za navidezno črto, da ne bo nesreče.

Pod tarčo vodnih balončkov se skriva risba. FOTO: Tina Podobnik

Vse je lahko priložnost za učenje, tudi igra pikada z vodnimi balončki. Izkoristite jo, da otroke podučite o dragocenosti pitne vode, sploh zdaj, ko nas vse močneje duši suša. Balončke zato polnite z morsko vodo, če ste ob morju. Če bo zabava na domačem vrtu, uporabite vodo, v kateri ste prali solato ali drugo zelenjavo in sadje. Ali pa vodo prav v ta namen prinesite domov z morja. Morsko, seveda.