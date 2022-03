Mogočna legija: ta gamerski prenosnik je presneto zmogljiva beštija

Gamerski prenosniki niso več glomazne, okorne in težke mašine, ki jih komajda prenašamo naokoli. Sodobni prenosniki za nažiganje iger so veliko bolj kompaktni kot nekoč, predvsem pa je inženirjem uspelo v razmeroma majhno škatlo stlačiti res zmogljive komponente, ki bodo zadovoljile tudi bolj zahtevne gamerje.

Zmogljiva mašinca

Testni lenovo legion 7 je bil opremljen z osemjedrnim procesorjem AMD ryzen 7 5800H in z grafično kartico nvidia geforce RTX 3080 s 16 GB lastnega pomnilnika. Slika se predvaja na 16-palčnem (40,64 cm) IPS-zaslonu z ločljivostjo 2560 krat 1600 pik.

Legion 7 je prebavil vse, kar smo zabrisali vanj.

Procesorju pri delu pomaga 16 GB hitrega pomnilnika, za shranjevanje podatkov in njihovo superhitro nalaganje, kar v igrah še kako pomembno, pa skrbi SSD-disk s prostornino enega terabajta. Za energijo skrbi kar 300-vatni napajalnik, medtem ko je v ohišju skrita baterija s kapaciteto 80 Wh, ki bo zdržala od štiri do pet ur, če ne bomo nažigali iger, seveda. Brez napajalnika ne bo šlo.

Dobro prezračevanje

Vizualno je legion 7 precej zadržana mašinca lenovovske temno sive barve. Da gre za močen prenosnik, nam povedo njegova debelina in štiri prezračevalne reže, ki skrbijo za pretok zraka, nujnega za hlajenje komponent, predvsem hitrega procesorja in grafične kartice.

Enostavna nadgradnja Kdor je spreten z izvijači in s prsti, bo vesel, da se lahko delovni pomnilnik zamenja oziroma nadgradi, v ohišju pa je tudi dodatno mesto za superhitri SSD-disk tipa M.2. Na računalniku je nameščen operacijski sistem windows 10 home, ki ga lahko (sami) brezplačno nadgradimo na enajstico.

Posledično je legion 7 na trenutke precej hrupen, saj najzahtevnejše računalniške igre zahtevajo veliko procesorske moči, zaradi česar naraste temperatura in se poveča pretok zraka. Res pa je, da igralca to niti ne bo motilo, saj bo čez ušesa tako in tako imel poveznjene dobre slušalke.

Zvok in slika na nivoju

Zvok je presenetljivo dober in glasen, saj je računalnik opremljen s štirimi zvočniki, od katerih se večji še posebno pozna, če je prenosnik malce odmaknjen od površine.

2500 evrov je treba odšteti za takšen prenosnik.

Slika je ostra in jasna, in čeprav ne gre za tehnologijo organskih diod (oled), so barve tople in kontrasti dobri, res pa je, da tiste prave črnine od IPS-zaslona ne moremo pričakovati. Je pa zato izjemno odziven in obvlada visoko hitrost osveževanja do 165 Hz, kar je še (ne ravno nujen) korak naprej od 144 oziroma 120 Hz.

Odlična izkušnja

Niti tipkovnica in sledilna ploščica nista od muh, seveda pa bo treba za tisto pravo gamersko izkušnjo priklopiti primerno miško. V našem primeru je bil to vrhunski glodavec prime danskega proizvajalca gamerske opreme SteelSeries, ki je še dvignil uporabniško izkušnjo.

Poskrbljeno je za učinkovito prezračevanje.

Legion 7 je s hitrim osemjedrnikom in nabrito grafiko zlahka opravil z vsemi še tako strojno zahtevnimi igrami, kot je priljubljeni Cyberpunk 2077. Legion 7 je odličen gamerski prenosnik, ki pa ima tudi svojo pošteno ceno – okoli 2500 evrov.