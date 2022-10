IFA – modrost ljudstva Jorubi - izhaja iz Nigerije v Afriki, domačini ji pravijo tudi sveto popotovanje do globin notranjega jaza in božanske zavesti. Gre za več kot 10.000 let star neokrnjen afriški filozofsko-religiozni sistem, ki temelji na verovanju v obstoj boga Oludomareja, odgovornega za stvarjenje in ohranjanje nebes in zemlje, moškega in ženske, stvarjenje božanstev/angelov, ki jih imenujejo oriše, in duhov, ki jih je bog Oludomare na Zemljo poslal, da bi pomagali pri duhovnem razvoju človeštva. Beseda ifa se nanaša na božanstvo Orunmilo, ki je kot božji sin človeštvu razodel znanje, modrost in sistem vrednot, da bi jim pomagali doseči stanje odrešitve/razsvetljenja, ki ga Jorubi v prevodu imenujejo poravnanost - popolno ujemanje osebne in božanske zavesti.

Jorubom je modrost predal v moralnih verzih. FOTO: Africanway, Getty Images

Jorubom je Orunmila modrost predal v obliki moralnih kod oziroma verzov, ki opisujejo lastnosti 16 temeljnih oziroma v kombinacijah 256 nebeških prerokov ali odujev, od katerih vsak predstavlja izraz določene energije oziroma lastnosti, ki se manifestirajo v naravi skozi različne vidike življenja na Zemlji. Njihovi svečeniki, ki se imenujejo babalavi in ijanife, z učenjem modrosti odujev in uporabo njihovega znanja ljudem – iskalcem duhovne rasti pomagajo do transcendence in samoizpolnitve v vsakdanjem življenju in do končne odrešitve.

Ifa temelji na sistemu divinacije, s katero svečenik odpre komunikacijski kanal med Orunmilo in posameznikom, poseže v ocean znanja in modrosti, od koder prejme najprimernejše odgovore in rešitve za človeka v dani situaciji. Divinacijski sistem ifa se v njihovi tradiciji uporablja vsakokrat, ko mora posameznik ali skupnost sprejeti pomembno odločitev (najsi gre za ljubezen, zdravje, kariero, otroke, odnose, usodo, soočanje z izzivi ali negativnimi energijami). Modrost ifa se je v kulturi Jorubov obdržala vse do današnjih dni in se iz Afrike skozi ustno izročilo svečenikov razširila na Zahod. Divinacijski sistem ifa je bil mednarodno priznan leta 2005, ko ga je Unesco uvrstil na seznam svoje dediščine.

Divinacija ifa je nekakšna usmeritev za življenje. Z divinacijskim procesom svečenik človeku omogoči spoznati želje in namene oriš, ki poznajo posameznikovo usodo in situacijo. Rešitev je do neke meje odvisna tudi od ritualov, ki jih predlaga divinacija, najbolj pa od človekove discipline in pripravljenosti prevzeti odgovornost za svoje življenje, kar vključuje delo na sebi – razvoj, skozi katerega se bo kar najbolj izražal posameznikov dobri značaj.

V nasprotju z drugimi sistemi divinacije ne gre za prerokovanje, ampak temelji na povezavi človeka, božanstva Orunmile in svečenika, ki skozi simbole in moralne kode odujev interpretira presek trenutnega stanja, odgovore in rešitve, ki mu pomagajo na nadaljnji poti.