Model Y za otroke: to je Teslin poganjalček

Tesla je še vedno najbolje prodajana znamka električnih avtomobilov na svetu. In ker se nad modeli S, 3, X in Y navdušuje vedno več voznikov in voznic, ni čudno, da postajajo všeč tudi otrokom.

Ameriška družba Radio Flyer, ki že več kot sto let izdeluje male rdeče vozičke, ki smo jih imeli priložnost videti v številnih filmih in na nešteto fotografijah, ima v ponudbi tudi poganjalček, ki je videti kot Teslin model Y. Otročički se lahko naokoli preganjajo z rdečo teslico z delujočim volančkom, opremljena pa je tudi z gumijastimi pnevmatikami, ki se dobro držijo asfalta. Avtomobilček ima ergonomsko oblikovan sedež in delujočo trobljo, da lahko mali vozniki in voznice opozorijo nase.

My first model Y, kakor se uradno imenuje poganjalček, seveda ni poceni, ker gre za uradno sodelovanje med podjetjema: zanj je treba odšteti 99,99 dolarja oziroma malo manj kot 104 evrčke. Primeren je za otroke od poldrugega do četrtega leta starosti.

Za malo večje pa ponujajo tudi štirikolesnik cyberquad, ki je oblikovan podobno kot prihajajoči Teslin poltovornjak cybertruck, in električni mini avtomobilček model S. Seveda pa je zanju treba odšteti nekaj več denarja.