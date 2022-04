Mladi mehanik Slovenije 2022: zmagal je Tomaž Žulec

Uredništvo slovenske revije Tranzit, ki se posveča gospodarskim in osebnim vozilom pa tudi varnosti v prometu ter servisnim in vulkanizerskim storitvam, je na začetku aprila s pomočjo pokroviteljev in organizacijskih partnerjev (Petrol, Unior, Volvo, Peugeot, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov, SIC Ljubljana in Dostavnik.si) izvedlo tekmovanje Mladi mehanik Slovenije 2022.

Mladi mehanik Slovenije 2022 je postal Tomaž Žulec (v sredini), z minimalno razliko pa sta mu sledila Nejc Ferjančič (desno) in Matevž Gačnik (levo). FOTOGRAFIJI: Tranzit

Prvič so ga organizirali leta 2019, nato so ga morali dve leti zapored odpovedati zaradi epidemije koronavirusa.

Prijavljenih deset šol

Letos se je na natečaj prijavilo deset šol (leta 2019 jih je bilo sedem) iz Celja, Velenja, Domžal, Škofje Loke, Kopra, s Ptuja, iz Nove Gorice, Postojne, Novega mesta in Ljubljane. Njihovi dijaki so se spoprijeli s teoretičnim in praktičnim delom tekmovanja. Tako so reševali vprašanja s posameznih področij avtoservisne dejavnosti in se pomerili pri menjavi pnevmatik, žarnic in dostopne stopnice na vozilu.

10 šol se je letos prijavilo na tekmovanje.

Med dvajsetimi prijavljenimi dijaki je največ znanja in spretnosti v tekmi s časom in zahtevnimi nalogami pokazal Tomaž Žulec, dijak Srednje šole za strojništvo Škofja Loka, in postal mladi mehanik Slovenije 2022. Na drugo in tretje mesto sta se z minimalno razliko v končnem seštevku uvrstila Nejc Ferjančič s Strojne, prometne in lesarske šole Nova Gorica ter Matevž Gačnik, ki je zastopal Srednjo strojno šolo Novo mesto.

Vzbujanje zanimanja

Organizatorji so za sodelujoče dijake, mentorje pa tudi druge obiskovalce pripravili spremljevalni program s predstavitvami tovornjaka volvo, hibridne tehnologije pri vozilih peugeot, orodja in opreme unior ter dejavnosti generalnega pokrovitelja Petrol.

Dijaki strojnih šol so opravljali teoretične in praktične naloge.

Tekmovanje Mladi mehanik Slovenije je namenjeno dijakom drugih in tretjih letnikov srednješolskega izobraževalnega programa avtoserviser. Z njim želijo organizatorji vzbuditi interes za izobraževanje in opravljanje poklicev v avtoservisni dejavnosti, krepiti zanimanje za tehniško kulturo in v tekmovalnem duhu izpostaviti dijake, ki pokažejo največ pridobljenega znanja v izobraževalnem procesu na srednješolski stopnji.