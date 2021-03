Mladi, gibajte se!

Že nekajkilometrski sprehod lahko ogromno pripomore k boljšemu počutju in aktivaciji mišic.

Prilagojeno počutju

Bolečine v sklepu doživimo vsi vsaj enkrat v življenju. V našem telesu je približno 360 sklepov, na pojav težav pa lahko vplivajo številni dejavniki, kot so starost, spol, življenjski slog, različne obremenitve, raven športne dejavnosti in splošno zdravstveno stanje posameznika.A dejstvo je, da je naše prizadevanje v mladosti odlična naložba za zdrave sklepe v jeseni življenja, ko nas najraje doletijo osteoartroza, revmatoidni artritis in protin oz. putika, opozarja prof. dr., spec. ortopedije: »Najpogostejša je osteoartroza. To je nevnetna bolezen sklepov, ki se z leti postopoma slabša. Težave so posledica tanjšanja hrustanca, spremeni se kost ter zadebeli sklepna ovojnica, lahko se pojavijo tudi obsklepni izrastki. Najpogosteje se pojavi na kolkih, kolenih, končnih sklepih na prstih rok in v osnovnem palčevem sklepu roke ali noge. Revmatoidni artritis je najpogostejša vnetna revmatična bolezen sklepov, ki jo je treba zelo intenzivno in stalno zdraviti. Pogostejša je pri ženskah, zbolimo pa lahko že v mlajših letih. Protin ali putika je bolezen vnetja sklepov, ki ga povzročajo kristali, in je pogostejša pri moških. Bolečine se pojavljajo v obliki napadov, če jih ne zdravimo, običajno izzvenijo v sedmih do 10 dneh. V 80 odstotkih primerov bolezen prizadene palec na nogi, ki postane rdeč, celo modrikast ter zelo boleč. Če je ne zdravimo, se lahko začne pojavljati tudi v drugih sklepih.«Številne težave s sklepi lahko omilimo oziroma celo odpravimo sami, predvsem z zdravim življenjskim slogom. Lahko jih tudi preprečimo. »Mlajšim generacijam bi torej svetoval, naj se čim več gibajo ter skrbijo za redno in uravnoteženo prehrano,« nadaljuje sogovornik. »Bistveno je tudi obvladovanje telesne teže v srednjih letih. Gibanje krepi mišice, mlajša generacija pa lahko tako svoje telo zelo dobro in učinkovito pripravi na staranje. Navade, ki se jih navzamemo v mladosti, nas pogosto spremljajo pozneje v življenju, zato je zdrav življenjski slog zelo pomemben. V poznejših letih bo namreč naše telo že nekoliko utrujeno, zato z gibanjem okrepimo mišice, ki razbremenijo sklepe in preprečujejo večje poškodbe ali manjše okvare. Če so naše mišice šibke, sklepe obremenjujemo z večjimi silami, kar pospeši njihovo obrabo ali bolečino. Tako se telo veliko bolj napreza, sploh v starejših letih, ko je možnost za poškodbe in bolezni še večja.«Težave najlažje preprečimo z zadostno količino gibanja, beljakovinsko bogato prehrano, hidracijo telesa, spanjem in izogibanjem kajenju, pojasnjuje ortoped, izjema v tem pogledu je putika, pri kateri se svetuje posebna dieta z nekoliko manj beljakovinami. Seveda pa je ohranjanje telesne pripravljenosti z veliko gibanja in krepitvijo mišic ter kosti nujno tudi v jeseni življenja, za preventivo pač skrbimo vse življenje. Toda v okviru svojih sposobnosti, poudarja prof. dr. Mavčič: »Zmerno obremenjevanje skeleta in mišic namreč preprečuje prezgodnjo obrabo. Starejši naj torej gibanje prilagajajo tako počutju kot morebitnim zdravstvenim težavam, praviloma svetujemo razgibavanje sklepov v razbremenjenih položajih. Že nekajkilometrski sprehod lahko ogromno pripomore k boljšemu počutju in aktivaciji mišic, s pohodnimi palicami ali (sobnim) kolesarjenjem pa razbremenjujemo sklepe. Priporočljiva je tudi zdrava prehrana z dovolj hidracije ter spanja.« Pomlad je že odločno potrkala na vrata, nadobudnih športnikov je na prostem že veliko. Vsekakor pohvalno in spodbudno, a ne pozabimo, tisti, ki smo zelo resno vzeli zimsko spanje, rekreacijo začnimo postopoma, še sklene sogovornik: »Vsekakor na začetku ne smemo pretiravati. Začnimo počasi in intenzivnost aktivnosti prilagajajmo počutju. Prvi teden opravimo polurni sprehod, nato ga podaljšajmo do ene ure. Enako velja za druge športne dejavnosti. Vsak teden naj se intenzivnost in časovni razpon gibanja povečujeta, seveda ne smemo pozabiti na ustrezno raztezanje, ogrevanje in počitek. Znova poudarjam tudi pomen zdrave prehrane, hidracije in spanja.« ​