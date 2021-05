Miza za ping pong je Petra stala samo 30 evrov! Preveri, kako!

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

Naredi ping pong mizo kar iz lastne mize za samo 30 evrov

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

Kako je videti igra na ping pong mizi za 30 evrov?

V minuti tudi do aktivnega ping pong odmora tudi v službi

FOTO: DTM Natura

Hitra ping pong zabava tudi na dopustu, v naravi ali kampu

FOTO: DTM Natura

Marsikomu je koronavirus leta 2020 (ali še pozneje) prekrižal načrte glede hobijev, zaradi česar so se ljudje manj ukvarjali s športom. To se je zgodilo tudi Petru iz Ljubljane.“Dokler se ni začela epidemija, sem 7 let skoraj vsak petek rekreativno igral ping pong v našem klubu. Navadili smo se, da odigramo nekaj iger, naredimo kakšen turnir, poraženci pa vmes dajo za rundo (smeh),” nam je razložil Peter.“Toda zaradi koronavirusa in vseh ukrepov smo morali to našo tradicijo prekiniti,” razočarano pove Peter, ki se je moral tako rekoč čez noč posloviti od priljubljenega hobija.“Seveda se nismo kar vdali, s kolegi smo se dogovorili, da skupaj kupimo eno mizo in vso opremo, ampak naleteli smo na kar nekaj nepredvidenih težav.kar je pomenilo, da bi vsak od nas štirih moral odšteti po 40 evrov samo za mizo, potem pa še loparji, žogice … Na koncu pa cena sploh ni bila glavna težava!”Kaj pa vas je pri tem še oviralo?“Ko smo se že sprijaznili, da bo vsak plačal po 50-60 evrov, se nikakor nismo mogli sporazumeti, kje bi to mizo sploh postavili. Mize za ping pong so ogromne in v mojem majhnem študentskem stanovanju zanjo ni prostora, po drugi strani pa nam ni bilo všeč, da bi jo imeli pri kolegu, ki živi doma s starši, saj igra tam ne bi bila tako sproščena, kot smo vajeni.”S prijatelji so tako razmišljali in iskali rešitev, dokler Peter ni ugotovil, da jim. Domislil si je namreč veliko preprostejšo (in veliko cenejšo!) rešitev, ki pa je rešila tudi drugo težavo – bila je premična!Na spletu je Peter našel Loco Table Tennis - komplet za ping pong z zložljivo mrežo , ki ga je čisto preprosto namestiti na katerokoli mizo, komplet pa vsebuje še 2 loparja in 3 žogice.Naš sogovorec je tako iz jedilne mize, ki stoji v študentski dnevni sobi,ter imel pripravljeno že vso opremo za igro!“Tako sem bil vzhičen, ko sem naslednji dan prejel paket iz trgovine, da sploh nisem mogel dočakati kolegov. Na eno partijo sem povabil svojega malega bratranca, ki živi čez cesto, in igrala sva do večera. Potem pa so ga zamenjali še kolegi (in pivo)!”z zložljivo mrežo vsebuje raztegljivo mrežo, ki se jo preprosto raztegne in z nosilci pričvrsti na katerokoli mizo. Tako preprosto je, da ni treba privijati nosilcev, kot je bilo to včasih pri klasičnih ping pong mizah.na kateri je preprosto odigrati tudi kakšen turnir. Peter nam navdušeno pove, da jeTisto, kar pa ga je še najbolj očaralo, je prav ta enostavna prenosljivost – ni se treba prepirati, kje bo miza nameščena, saj je lahko kjerkoli.Si predstavljate, da lahko kadarkoli igrate ping pong – v dnevni sobi, na terasi, v parku ali pa v kampu na mizi pred prikolico? Tudi otroci so v toplejših mesecih navdušeni nad to rešitvijo, saj si mizo za ping pong lahko namestijo kjerkoli in se z njo zabavajo tudi več ur.Preprosta rešitev, kako mizo spremeniti v ping pong mizo, je tako navdušila Petra in njegove kolege, da sta jo s sodelavcem predstavila tudi v službi. V skupinski sobi za odmor je namreč stala miza, ki so jo prej večinoma uporabljali za malico.Zdaj pa jo v petek popoldne spremenijo v pravo ping pong mizo. Najprej je Peter prinesel svoj komplet za ping pong mizo , da ne bi slučajno kdaj ostali brez.Ta visokokakovostna raztegljiva mreža za ping pong omogoča tudi hitro popestritev dopusta ali počitniških dni. Vse, kar potrebujete, je namreč ravna površina, na kateri se lahko napne mreža, saj se ta lahko raztegne doPritrdi se lahko na katerokoli ravno ploskev z maksimalno debelino 4,5 cm,V eni majhni škatli vas tako čaka vse, kar potrebujete za ping pong, najdite samo še ustrezno površino in začnite igrati!pa smo pripravili posebno ponudbo, ki vam omogoči, da dobitekomplet za ping pong z zložljivo mrežo po neverjetni ceni 29,99 evra (za 2 ali 3 komplete pa prejmete še dodatni popust!),Ne odlašajte, saj ponudba velja le do razprodaje zalog! Naročilo oddajte prek spodnjega obrazca:Naročnik oglasnega sporočila je DTM Natura