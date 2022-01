Miza prinaša posebne okuse in vonjave

Mi za mizo je zgodba o mizi, vsakdanjem predmetu številnih namembnosti in tisočerih pomenov, ki spremlja človeka skozi življenje na vsakem koraku, ob praznikih in pomembnih dogodkih, mejnikih. Poleg uporabnega pomena ima tudi simbolnega.

Ob omizjih bodo organizirali vodene pogovore z njihovimi lastniki in s strežnim osebjem.

Mizo zasledimo v pregovorih, pravljicah, pripovedkah in pesmih. Mizna plošča simbolizira moč, oltarna sveti prostor, bogato obložena blaginjo, prazna pomanjkanje, poleg ognjišča je simbol doma. Odseva navade, šege, tke vezi, nosi spomine na čase, dogodke, ljudi in prostore, na lakoto in izobilje, na gostoljubje, na vsakdan in praznik. Prinaša posebne okuse, vonjave, združuje snovne in nesnovne pomene, tipno in netipno, vidno in nevidno, čuteno in občuteno. Mnogo miz je v življenju, bolj ali manj naših, zelo pomembnih in manj pomembnih, stalnih in občasnih.

Posameznim mizam bodo menjavali pogrinjke.

Avtorica razstave mag. Polona Sketelj, kustosinja Slovenskega etnografskega muzeja (SEM), izpostavlja, da »razstava spodbuja razmislek o mizi kot predmetu, ki nas spremlja od otroštva do smrti, ki se ga vsak dan neštetokrat dotaknemo in ima v našem življenju poleg uporabnega pomena tudi številne druge. Polagoma dobivajo mize našega življenja nove odtenke, pomene, podobe in člane. Nekatere z lahkoto zavržemo, druge ostanejo vse življenje del nas in z njih polzijo številni spomini.«

Na razstavi so poleg posameznih izbranih predmetov iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja na ogled tudi omizja in predmeti iz zasebnih zbirk domov in javnih prostorov, kot so gostilne in restavracije, z zgodbami, ki jih je nanje zapisalo življenje, tako kot se s pogrinjki prilagajajo priložnosti in času njihovi lastniki. Ob omizjih bo SEM v letu 2022 organiziral vodene pogovore z njihovimi lastniki in strežnim osebjem, na njih bodo med drugim izpostavljeni večplastni pomeni miz, kultura strežbe in uživanja hrane ter izražanje gostoljubja in sprejemanje gosta.

Na ogled bo do

27. februarja 2022.

Pri razstavi sodelujejo številni partnerji: BIC Ljubljana, gostilna Žabar, Grand hotel Union, Maxi gostinstvo, Javni gospodarski zavod Brdo Protokolarne storitve RS, Restavracija Atelje, dr. Lea Kužnik, mag. Boštjan Humski, Maja Boh, Brina Hartman, Nel Krafogel, Tamara Nikolić, Ajda Prezelj, Bilka Demšar Starman, Gregor Gologranc, Nika Janežič, Maja Stružnik, Alma Kochavy, Rok Robežnik in Tjaša Zidarič.