Mivko pustimo na plaži

Plaža, bodisi tista ob morju, jezeru, reki ali bazenu, ni najbolj prijazen prostor za naše reči. Blazine, brisače, podloge, odeje in preostalo, kar polagamo na tla, se hitro umaže in poškoduje, slana in klorirana voda pa na kopalke in druge tkanine deluje vse prej kot blagodejno. Nato so tu še neizprosni sončni žarki, ki prav tako poškodujejo vse vrste materialov. Za reči, ki jih redno nosimo s seboj na plažo, je zato treba primerno skrbeti.

Priporočljivo je, da se s kremo namažemo vsaj pol ure, preden nase navlečemo oblačila, tako jo bo imela koža čas vsrkati, tkanine pa bodo ostale čiste.

Najbolj občutljive so seveda kopalke, da bi nam dolgo služile, pa je treba z njih po vsaki uporabi sprati sol oziroma klorirano vodo. Pazimo tudi, da nanje ne nanesemo krem za sončenje, saj kopalk ni priporočljivo prati v stroju in na visokih temperaturah, mastnih krem pa drugače ne bomo mogli odstraniti. Priporočljivo je, da se s kremo namažemo vsaj pol ure, preden nase navlečemo še oblačila, tako jo bo imela koža čas vsrkati, tkanine pa bodo ostale čiste. Ko kopalke speremo, jih zavijemo v čisto brisačo ter nežno stisnemo, da iz njih odstranimo čim več vlage, nato jih položimo na vodoravno površino in v senco, kjer naj se povsem posušijo. Če se odpravimo na peščeno plažo, že tam pred odhodom vse brisače, oblačila in druge reči dobro otresemo, nato to ponovimo še doma. Če bo večja količina mivke ali kakšen kamen zašla v pralni stroj, se namreč lahko zgodi, da bomo iz njega potegnili naluknjano perilo ali celo pokvarili stroj.

Kopalke sušimo na vodoravni površini, nikoli takole. FOTO: Vvoevale/getty Images

Pred pranjem vse tudi temeljito pregledamo in odstranimo morebitne madeže trave, katrana, smole, blata … Ko bodo brisače že oprane, bomo namreč trdovratne madeže veliko težje odstranili oziroma bodo na njih kar ostali, saj jih bodo visoke temperature potisnile globoko v vlakna. Redno je treba prati tudi pokrivala, saj se na njih nabirajo olja s kože in lasišča, pot, kreme in umazanija iz okolja. Pokrivala iz blaga enostavno operemo v pralnem stroju, s slamniki je nekoliko več dela.

Ko bodo brisače že oprane, bomo trdovratne madeže veliko težje odstranili. FOTO: Guliver/getty Images

Madeže potu najprej popivnamo s škrobom, ki ga nasujemo na madež, počakamo nekaj ur in ga odstranimo. Nato v skodelico vode kanemo nekaj kapljic blagega detergenta za pomivanje posode, v mešanico pomočimo čisto krpo, dobro ožamemo in obrišemo notranji rob slamnika. Ponovimo s krpo, ki smo jo pomočili v čisto vodo, nato slamnik na zraku posušimo. Ob prihodu z morske plaže vsakič s sladko vodo speremo tudi sončna očala. Četudi se z njimi nismo potapljali, je v bližini morja v zraku dovolj soli, da lahko kovinski deli začno rjaveti. Speremo tudi stekla in z njih odstranimo morebitne delce soli, ki bi jih lahko opraskala, šele nato stekla in okvirje do suhega obrišemo.