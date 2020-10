Miti o razkuževanju, ki jim ne smete verjeti

V obdobju porasta virusnih in bakterijskih okužb se vsak dan pojavljajo novi nasveti ter napotki za razkuževanje površin, žal pa vsi ne pripeljejo do želenega cilja. Stroka namreč opozarja, da bi morali skrbno izbirati razkuževanju namenjena čistila in jih tudi pravilno uporabljati. Predvsem pa bi morali pozabiti na nekatere mite o dezinficiranju. Kateri so najpogostejši? Vsa čistila so razkužila Eden od njih se glasi, da vsa čistila premorejo tudi moč razkuževanja. Strokovnjaki opozarjajo, da nekatera sicer res učinkovito odstranjujejo umazanijo in madeže, niso pa kos mikrobom, ki se množijo na površinah. Pred uporabo zato vedno preberite deklaracijo in se prepričajte o delovanju izbranega sredstva. Neučinkoviti naravni preparati Drugi pogosti mit je, da naravna razkužila niso tako učinkovita kot kemična. Morda je res, da jih je treba uporabiti večkrat ali za učinke potrebujejo več časa, a končni rezultat je ob pravilni uporabi enak kot pri uporabi agresivnejših čistil. Kis pomaga Mnogi se v prid razkuževanja zatekajo h kisu, vendar ta žal ne premore učinka dezinfekcije. Sicer je učinkovito naravno čistilo, njegova moč delovanja pa se pri tem konča. Čistila delujejo v trenutku In še eno razširjeno zmotno prepričanje: razkužila delujejo že v nekaj sekundah. Žal ni tako, kajti za dezinfekcijo je potreben čas. Ne glede na to, kakšen pripravek uporabljate, potem ko ga nanesete na površine, počakajte nekaj minut in ga šele nato očistite s krpo. Le če boste sledili navodilom na embalaži, kjer je navedeno, koliko časa sredstvo potrebuje, da opravi nalogo, bo razkužilo imelo pravo moč ter bo doseglo svoj namen.