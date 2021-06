Miren spanec s kužkom

Dragocena tolažba

Bližina psa nanj deluje pomirjajoče. FOTO: Ulkas/Getty Images

Pes je tudi otrokov najboljši prijatelj, potrjujejo strokovnjaki, ki so znova dokazali pozitiven in pomirjajoč vpliv psov na najmlajše. Njihov spanec je tako globlji, možnost za more ali grde sanje pa bistveno manjša, so prepričani znanstveniki s kanadske univerze Concordia.Ne le pravljice za lahko noč ali uspavanke, otroka lahko v sladke sanje zaziba tudi bližina kužka, ki s svojim dihanjem, vonjem in mehkobo daje občutek varnosti in udobja, ocenjujejo znanstveniki, ki so najprej domnevali, da lahko hišni ljubljenčki v nočnem času najmlajšim kratijo spanec – s številnimi zvoki, ki jih spuščajo, sunkovitimi premiki in občasno budnostjo, saj so psi po naravi čuvaji in se zato vselej, tudi ponoči, odzovejo na vse moteče ali nenavadne pojave v okolici. A vse kaže, da te dejavnosti in na videz nadležne navade otroka v resnici pomirjajo in sproščajo, saj je očitno najdragocenejše zavedanje, da je pes v njihovi neposredni bližini. In ne le otroci, tudi najstniki se med spanjem zelo dobro počutijo v bližini štirinožnih prijateljev. Znanstveniki so izsledke raziskave pridobili prek vprašalnikov o spalnih navadah otrok med 11. in 17. letom ter poskusov, med katerimi so sodelujočim merili raven kisika v krvi, srčni utrip, ritem dihanja in frekvence možganskih valov ter premike oči in drugo gibanje. Sodelujoči so nosili tudi pametne zapestnice, ki so 14 dni in noči spremljale cikle mirovanja in nočnega počitka.Med psi in otroki se lahko razvije zelo trdna vez, ki je lahko podlaga za dober spanec, poudarjajo strokovnjaki in pristavljajo, da je spalno udobje odvisno prav tako od značaja psa kot velikosti živali, otroka in postelje. Neka ameriška raziskava je pokazala, da skoraj polovica psov spi skupaj z lastniki, vendar so to po večini manjše pasme, večje pa imajo dostop do gospodarjevega ležišča le v tretjini primerov. Ne gre pa pozabiti na morebitne zdravstvene in higienske zadržke: spanje s psom strokovnjaki odsvetujejo tistim, ki kažejo znake astme in alergij, povezanih s hišnimi ljubljenčki in njihovo dlako. Pes lahko na skrbnika prenese tudi bolhe, klope ter mikroorganizme.