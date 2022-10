Mir in udobje počasnega dizajna (FOTO)

Če je postajal tempo življenja zadnja desetletja vedno hitrejši, pa nas je epidemija covida-19 prisilila, da smo pohodili zavoro. Četudi pod prisilo, včasih drugače pač ne gre, smo se ustavili, se znova obrnili vase, v dom in družino, namesto pisarne smo začeli urejati dom, namesto neudobnih službenih oblačil in čevljev z visoko peto kupovati mehke in tople trenirke ter copate …

Kombiniramo ga lahko z drugimi trendi in slogi.

Posledično se je v svetu, predvsem v Veliki Britaniji in ZDA, razvil nov trend arhitekture in notranjega oblikovanja, ki so ga poimenovali slow design, počasni dizajn, in uteleša vse zgoraj opisano – toplino, mir, udobje in sproščenost. Da je počasen, ne pomeni, da bodo arhitekti in oblikovalci delali s polžjo hitrostjo, temveč da bo to, kar bodo ustvarili, kljubovalo zobu časa. Poudarek je na kakovostnih materialih, čistih linijah in osebnem pristopu, ne glede na to, ali gre za velik arhitekturni projekt ali zgolj prenovo sobe. Trend, ki, kot poudarjajo njegovi pristaši, to ni, saj se trendi spreminjajo, počasni dizajn pa bo trajal, je nekoliko podoben skandinavskemu slogu. Pri obeh so namreč v ospredju naravni materiali, predvsem les, čiste linije in nevtralne barve, a lahko zaradi osebnega pristopa dobi povsem novo dimenzijo, naročnik mu lahko denimo doda elemente japonskega minimalizma, retro ali rustikalne elemente ali kaj povsem svojega, kar je še posebno priporočljivo, saj bomo tako dom naredili unikaten.

Spominja na skandinavski slog.

Tovrsten dizajn bo prestal preizkus časa.

Unikatni kosi so po mnenju pristašev počasnega dizajna tisti, za katere je vredno seči nekoliko globlje v denarnico, pazimo le, da se bodo skladali s prostorom in drugimi kosi. Oblikovalci iz londonskega studia Manea Kella, ki so postali specialisti počasnega dizajna, ob tem poudarjajo, da se na račun skladnosti ne smemo odreči individualnosti in lastnemu okusu. »Če si sredi dnevne sobe resnično želite kip iz črnega marmorja in ste prepričani, da se ga ne boste čez eno leto naveličali, ne odlašajte. Če se barvno in stilsko sklada z ostalo opremo, super, prav tako, če je njeno popolno nasprotje. V obeh primerih boste ostali zvesti svojemu slogu in okusu. Če pa ste kip videli v kateri zvezdniški dnevni sobi ali reviji z aktualnimi trendi, se mu raje odrecite, preden spoznate, da to ni za vas,« je za britansko revijo o dizajnu povedala ena od tamkajšnjih arhitektk.