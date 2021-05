Minusi sušenja perila na zraku

Z natančnim pripenjanjem bo likanje lažje. FOTO: Godoije/Getty Images

Oblek ne sušite neposredno na soncu, ampak v senci, tako zavarujete barve tkanin.

Temačni, vlažni in hladni zimski dnevi prinašajo nemalo izzivov. Eden od njih je sušenje perila, zlasti za tiste brez sušilnega stroja.Da je to s prihodom pomladi enostavnejše, ni nobenega dvoma. Sušenje na svežem zraku se zdi kot pravljica. A ima tudi nekaj slabosti.Sušilni stroj v sončnih in zračnih dneh zagotovo počiva. Ko perilo sušimo na zraku, ohrani lep vonj in svežino, manjša je možnost za statično naelektrenost tkanin, sončni žarki pripomorejo k dezinfekciji, opazen je tudi prihranek pri električni energiji, in s tem ne koristite le denarnici, temveč tudi okolju. Sušenje na zraku ob tem ohranja tkanine, hkrati pa lahko posušite večje količine perila.A vsaka medalja ima dve plati, tudi sušenje na svežem zraku prinaša slabosti. Najbolj izrazite so prevelika izpostavljenost sončnim žarkom, zaradi česar bledijo barve, hkrati so na soncu posušena oblačila, zlasti brisače, na otip trda in groba, so tudi bolj zmečkana. V mestih se lahko navzamejo neprijetnih vonjav, sušenje na zraku je problematično za alergike, saj se v tkanine ujame pelod, ki ob stiku z imunskim sistemom preobčutljive osebe izzove buren odziv telesa. Poleg tega lahko perilo z iztrebki umažejo ptice in insekti, prav tako nas lahko preseneti nenadna nevihta.A vendarle obstaja več pozitivnih plati sušenja pod milim nebom. Slabostim se je mogoče vsaj nekoliko izogniti tako, da perilo pred sušenjem obrnete narobe in ga zavarujete pred bledenjem barv, preden ga obesite, ga dobro stresete in s tem preprečite, da bi se preveč zmečkalo. Če je mogoče, brisače, krpe, posteljnino obesite brez prepogibanja čez vrv in preprečite dodatne gube.Oblačila iz občutljivejših tkanin sušite na brisači na ravni podlagi, ko se posušijo, pa jih takoj poberite, saj je presušena težje zlagati ali likati. Stojala ne postavite neposredno na sonce, ampak v senco, in tako zavarujte barve tkanin. Izberite bolj odmaknjen del vrta ali terase, kjer je manj možnosti za neprijetne vonjave, in se, preden obesite poln stroj rjuh ter brisač, pozanimajte pri sosedu, ali morda ne namerava prav tisti dan prirediti piknika.Le alergiki žal tedaj, ko bogato cvetijo sadna drevesa, travniške cvetlice ali trave, nimajo druge izbire, kot da perilo sušijo v zaprtem prostoru ali sušilnem stroju. To je edini način zniževanja tveganja za alergijski odziv organizma na v zraku in pozneje na tkaninah prisotna zrna peloda.