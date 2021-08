Minimalizem za uho (FOTO)

Logične naslednice

Baterija zdrži do štiri ure, z ANC pa poldrugo uro.

Odslej več basov

2.



Aktivno dušenje hrupa iz okolice.

4,1

grama tehta ena slušalkica.

Brez zunanjega hrupa

1.



Uravnotežen zvok, močnejši basi kot pri predhodnicah.

Srednje močna baterija

Lepa oblika

Servisni festival Huawei? Huawei bo lastnikom njegovih telefonov do konca avgusta podaljšal garancijo še za pol leta. Uporabnike pametnih telefonov namreč vabijo, naj obiščejo pooblaščeni servis ali izbrano trgovino in izkoristijo posebno ponudbo. Podaljšanje garancije lahko aktivirajo po registraciji računa Huawei (Huawei ID) na spletni strani festivala.

Huawei je v minulih letih krepko razširil ponudbo ne le s telefonov na tablice, ampak tudi na osebne računalnike, pametne ure in zapestnice, zaslone in seveda slušalke. Te dni se začenjajo tudi pri nas prodajati nove slušalke freebuds 4, ki spadajo nekam vmes med vrhunske freebuds pro in prejšnjo generacijo freebuds 3.Freebuds 4 so ohranile osnovne poteze freebuds 3, le da je vse še malce bolj elegantno in lažje.Oblikovno se zgledujejo po Applovih airpodih, ki so navdihnili številne proizvajalce in posnemovalce po vsem svetu. Kakor koli že, gre za slušalke odprte zasnove, ki jim pravimo tudi čepki, ki jih vtaknemo v uho, ne gredo pa prav v ušesni kanal kot freebuds pro ali freebuds 4i. Zasnova omogoča razmeroma udobno in nenaporno uporabo, malo več zunanjega trušča in lep zvok, ki pa mu manjka basovske globine.Če jih primerjamo z direktnimi predhodnicami freebuds 3, so pridobile nekaj nizkih tonov, ki so bili pri trojki bolj zasilni, je pa trojka znala zelo lepo reproducirati visoke in srednje tone. To počno tudi nove freebuds 4, le da je Huaweijevim inženirjem uspelo pridobiti nekaj basov. To so dosegli z večjo basovsko cevjo z boljšo resonanco.A pozor, močnejše nizke tone je treba ročno vklopiti v nastavitvah v Huaweijevi mobilni aplikaciji AI Life, v kateri lahko nastavljamo še nekaj malenkosti, prav veliko pa ne. No, freebuds 4 imajo nekoliko polnejši zvok z zelo čistimi visokimi toni in nevsiljivimi srednjetonci.Dobro se obnesejo pri skoraj vseh glasbenih slogih; če je bas dobro posnet, bomo slišali tudi bas kitaro v tehnično (in ušesno) zahtevnejših vrstah glasbe, razen na Metallicinem četrtem albumu ... And Justice For All; tam je ne razločiš niti z najhujšimi basovskimi tehno slušalkami. Se pa freebuds 4 za manjšo mero basov oddolžijo s čistim zvokom.Drugi veliki adut freebuds 4 je aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice. To je tista kratica ANC, gre pa za tehnologijo, ki z mikrofoni posluša, kaj se dogaja okoli nas, in moteče zvoke zaduši z drugimi frekvencami. Sliši se nenavadno, a dobro deluje. Dušenje hrupa je učinkovito in nemoteče, seveda pa obstajajo slušalke, ki to počno še veliko bolje. Pri Huaweiu pravijo, da slušalke uporabljajo tehniko prilagajanja ušesom AEM (Adaptive Ear Matching).Kadar je ANC vklopljen, čepka samodejno zaznata obliko ušes in določita optimalne nastavitve za vsakega uporabnika posebej. Nekaj zvokov se še vedno prikrade v uhlje, a poslušanje glasbe na avtobusu z ANC je neprimerno prijetnejše, saj nam je ni treba poslušati tako na glas, da bi preglasili vse zvoke iz okolice.Baterija pri freebuds 4 ni ravno silno močna, saj pri izklopljenem ANC zdrži do štiri ure, če pa imamo prižgano aktivno dušenje zunanjega hrupa, pa poldrugo uro. Je pa v polnilni škatlici dovolj energije, da se čas poslušanja podaljša na skupno 22 ur. Baterija pozna tudi razmeroma hitro polnjenje: po 15 minutah v škatlici dobijo slušalke dovolj energije za dve uri in pol glasbe. Mobilna aplikacija AI Life deluje na vseh pametnih telefonih, tako na androidnih kot Applovih.Glede oblike se lahko freebud 4 zahvalijo Applovim slušalkam airpod, saj se držijo istih minimalističnih linij. Slušalke so vitke in elegantne – v primerjavi s freebuds 3 so mičkeno shujšale, saj tehtajo le 4,1 grama, polnilna škatlica pa je nevpadljiva in manjša od predhodnice. Na voljo so v črni, beli in srebrni barvi. Res pa je, da zaradi odprte zasnove niso prilepljene v uho, ampak znajo ob daljšem nošenju ali sunkovitejših gibih izpasti.Slušalke se odzivajo tudi na ukaze s prstom, pri čemer lahko v aplikaciji nastavimo, kaj bo pomenila katera poteza na kateri slušalki. Maloprodajna cena znaša 149 evrov, kar je lepa cena, a kaj ko jim v zelje hodi za polovico cenejši model freebuds 4i, ki se lahko pohvali z močnimi basi in še vedno uravnoteženim srednjim in visokim tonom. To so slušalke za ljubitelje applovskega minimalizma. Kdor pa bo hotel idealen zvok, bo raje segel po freebuds pro za 50 evrov več ali pa še bolje po Sonyjevih v-ušesnih slušalkah WF-1000XM4, ki pa resda stanejo skoraj dvakrat toliko kot freebuds 4.