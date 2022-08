Mini solarni hladilnik: cene se začno pri 426 evrih

Prenosni hladilniki so v zadnjih časih postali nekaj nujnega za potovanje z avtom, kampiranje in vrtne zabave, zelo prav pridejo tudi na plaži, ko se želimo malo osvežiti; seveda moramo v tem primeru v hladilno torbo ali hladilnik postaviti nekaj hladilnih vložkov, ki smo jih prej imeli v zamrzovalniku.

Obstajajo pa tudi baterijski hladilniki, kakršen je LiON mini, ki ima vgrajeno baterijo s kapaciteto 185 Wh, zraven pa si lahko omislimo še dodatno baterijo s 193 Wh oziroma pravi pravcati powerbank (ki lahko polni tudi druge naprave) pa tudi solarno ploščo, ki v sončnem vremenu vgrajeno baterijo napolni v štirih urah. Še hitreje se napolni na avtomobilski ali hišni vtičnici. Vgrajena baterija naj bi zdržala kakih 12 ur hlajenja ali nekaj ur zamrzovanja, saj je tale LiON mini sposoben spustiti temperaturo krepko pod ledišče.

Ameriško mlado podjetje Acepower, ki je doslej ponujalo malce večje baterijske hladilnike, za zagon proizvodnje kompaktnega 18- in 28-litrskega hladilnika še zbira sredstva na platformah kickstarter in indiegogo. Cene se začno pri 426 evrih za 18-litrski model (28-litrski je za 42 evrov dražji), za powerbank in zložljivo solarno ploščo pa je treba doplačati še 179 oziroma 219 evrov. Pošiljati naj bi jih začeli še to poletje.