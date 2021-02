Mini navigacija

Satelitska navigacija je dandanes nekaj povsem vsakdanjega; nekateri se brez nje ne odpravijo niti v trgovino. No, malo pretiravam, a navigacijske naprave, ki za določanje lokacije uporabljajo satelite v Zemljini orbiti, so vsepovsod. Če smo se še ne tako dolgo nazaj zanašali na razne garmine in tomtome, pa zdaj večina sveta uporablja Googlove zemljevide na pametnem telefonu.



Tudi motociklisti, ki pa imajo kak povsem razumljiv pomislek do uporabe pametnega telefona na svojem jeklenem konjičku. Telefon na krmilu kazi podobo motocikla, izpostavljen je elementom, lahko nam odleti pa še zasloni so znani po tem, da se z njih na močnem soncu težko bere. A brez skrbi, obstaja elegantna rešitev: beeline moto navigacijska napravica, ki jo varno in predvsem nevpadljivo pritrdimo na krmilo, povežemo s pametnim telefonom, določimo pot v aplikaciji (za ios in android), ki seveda uporablja Googlove zemljevide, in sledimo navodilom na zaslončku. Beeline moto se s svojo minimalistično obliko dobro vklopi tako na sodobne visokotehnološke kakor na klasične motocikle, je vodoodporna, baterija zdrži 30 ur, napolni pa se v manj kot eni uri. Britanska zadevica stane od 173 do 230 evrov.

