Mini bumboks: majhen, a ima zavidljive base

Z besedo bumboks (angl. boom box) smo včasih označevali prenosne radiokasetofone in cd-predvajalnike z zvočniki, ki so bili sposobni proizvesti silovite base in povzročati hrup, čeprav pogosto na račun kakovosti reprodukcije. V zadnjem času pa smo priča čedalje manjšim zvočnikom, ki so nenavadno glasni za svoj stas, poleg tega pa glasbo predvajajo le še iz digitalnih virov.

Flex samodejno prilagodi zvok glede na položaj predvajanja.

Odličen primer je Bosov prenosni zvočnik soundlink flex, ki kljub majhnim dimenzijam (20 x 9 x 5 cm) proizvede zavidljive base, pa tudi sicer je reprodukcija zvoka na visoki ravni. Basi so presenetljivo močni, srednji in visoki toni pa jasni. Seveda od njega ne smemo pričakovati nemogočega, saj gre le za majhen mono zvočnik, a vseeno je izdelek izvrsten.

S pametnim telefonom se enostavno poveže prek bluetootha in aplikacije Bose connect, je vodoodporen, poleg tega ga lahko povežemo s še enim flexom in dobimo stereo komplet zvočnikov, ki naredi res dober zvok.