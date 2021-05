Mini blatnik za kolo

Tale zima kar noče in noče oditi. Saj je res, da april velja za muhast mesec, ampak vseeno ... Potem ko smo že uživali v lepih in toplih marčevskih dnevih, je april postregel z nizkimi temperaturami, dežjem in celo snegom. A to ne pomeni, da tudi v slabšem vremenu ne moremo na gorsko kolo, le bolje se je treba opremiti. In tukaj ne mislim le na topla in vodoodporna oblačila, ampak tudi na en majhen kos opreme, ki zna zmanjšati količino blata, ki prileti v naš obraz: blatnik (za prednje vilice).



Na trgu je kup blatnikov, a tokrat poglejmo najcenejšo in najenostavnejšo rešitev, ki seveda ne ponuja tako dobre zaščite kot tisti »ta zaresni« blatniki, je pa vsekakor neprimerno boljša od tega, da se po razmočenih poteh vozimo brez njega. Fox mud guard stane pet evrov in je izdelan iz fleksibilnega umetnega materiala, ki se prilagodi vilicam, na katere ga pričvrstimo s štirimi navadnimi vezicami (niso priložene). Montaža vzame le nekaj minut, pri čemer nam ni treba niti sneti kolesa z vilic.



Poravnamo, zategnemo, odrežemo odvečni trakec vezice in to je to. Tudi vizualno ne kazi pretirano podobe bicikla. Mini blatnik lahko namestimo tudi na zadnje vilice, kar pa je precej odvisno od tehnologije in oblike samih vilic.

