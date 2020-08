Mikrovalovka čista brez drgnjenja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Limona je odlično naravno čistilo. FOTO: Marianvejcik/Getty Images

Limona ali kis

Hrano pri pogrevanju vedno pokrijte s primernim pokrovom ali papirjem, ki je namenjen uporabi v pečici.

Preprosto z mokro brisačo

Notranjost mikrovalovke poškropite z alkoholnim kisom, po 15 minutah obrišite.

Da bo dlje čista

Če redno uporabljate mikrovalovno pečico, se na površini njene notranjosti hitro nakopiči trdovratna umazanija, katere čiščenje je vse prej kot enostavno.Vendar za čistočo uporabne naprave ne potrebujete kupljenih agresivnih čistil, kajti naravna sredstva, ki ne škodujejo zdravju in okolju, povsem dostojno opravijo nalogo. Predstavljamo nekaj najboljših in najučinkovitejših naravnih načinov za čiščenje uporabnega kuhinjskega pripomočka.Posodo, ki jo lahko segrevate v mikrovalovki, napolnite s pol litra vode in ji dodajte na rezino narezano limono ali sok tega kislega sadeža. Vse v pečici segrevajte do vretja, približno od tri do pet minut. Pustite pari, da opravi svoje, vrat še najmanj pet minut po tem, ko se ugasne, ne odpirajte. Potem pečico le obrišite z mehko krpo. Po potrebi postopek ponovite, namesto limone lahko uporabite alkoholni kis. Tudi ta je zelo učinkovit: notranjost mikrovalovke poškropite z alkoholnim kisom, počakajte približno 15 minut, nato pečico obrišite s krpo.Uporabite lahko sredstvo za pomivanje posode: posodico, ki jo smete segrevati v pečici, napolnite z 250 mililitri vode in dodajte žličko detergenta za pomivanje posode. Mešanico segrevajte približno dve minuti, da se ustvari para, še tri minute po tem, ko se naprava ustavi, ne odpirajte vrat, nato notranjost obrišite z mehko krpo. Pozor: izberite dovolj veliko posodo, da pena mešanice ne bi uhajala iz nje.Uporabna je tudi spužvasta gobica, a ne za to, da bi z njo drgnili. Dobro jo namočite z vodo, notranjost pečice pa poškropite z mešanico dveh decilitrov vode in petih kapljic eteričnega olja limone ali pomaranče. Gobico v pečici segrevajte dve do tri minute, preden odprete vrata, počakajte še približno tri minute, nato samo še obrišite.Za izjemno preprosto čiščenje dna naprave potrebujete manjšo brisačo. Namočite jo v vodi, nekoliko ožmite ter jo minuto ali dve segrevajte v pečici. Vlaga iz brisače bo zmehčala umazanijo, ki bo zato premagljiva brez težav.Za trdovratnejšo umazanijo poskusite takole: iz vode in jedilne sode izdelajte gosto pasto. Nanesite jo na mastne madeže, počakajte približno pet minut in potem pečico obrišite z vlažno gobico.Držati se velja pravil, zaradi katerih bo vzdrževanje mikrovalovke laže. Pazite, da po pogrevanju jedi v pečici v njej ne bo ostankov, ki bi se pri naslednji uporabi prijeli na površino naprave. Ne glede na to, kaj in kako kratek čas pogrevate, hrano vedno pokrijte s primernim pokrovom ali papirjem, ki je namenjen uporabi v pečici. Izogibajte se pogrevanju mastnih jedi in jedi, ki oddajajo močan vonj. Če ne gre drugače, potem ko jih odstranite iz pečice, v njej segrejte skodelico vode s sokom limone, počakajte pet minut in napravo obrišite. S tem boste preprečili trdovratne madeže ter neprijetne vonjave. Vsakič ko čistite kuhinjo, poskrbite še za zunanjost in notranjost pečice.