Mestni križanec za evropske kupce

Poplava različnih avtomobilskih križancev ne pojenja, saj so tokrat povsem novega predstavili pri Hyundaiu. Na slovenske ceste tako prihaja mestni športni terenec bayon, najmanjši med Hyundaijevimi križanci, ki so ga naredili izključno za evropski trg.Nič nenavadnega ni, da avtomobilski proizvajalci usmerjajo pozornost proti tistim segmentom, kjer je največ povpraševanja kupcev. Prav zato pri Hyundaiu širijo paleto športnih terencev z mestnim križancem bayonom. Glavne značilnosti so jasne že na prvi pogled – višje sedenje in prostorna notranjost, z njim pa merijo predvsem na ljudi, ki ne bodo zahajali na zahtevnejše terene, saj ima pogon le na sprednji kolesi.Da gre za križanca, je očitno takoj. Oblikovali so ga v skladu s hišno filozofijo čutna športnost, a verjetno bo kdo prej opazil podobnost s kakšnim konkurenčnim avtomobilom kot z drugimi športnimi terenci iz družine Hyundai. Na voljo bo sicer devet barv zunanjosti, še dodatno pa bo mogoče izbrati avtomobil s črno streho. Pri oblikovanju notranjosti so posebno pozornost namenili osvetlitvi, saj bodo s svetlečimi diodami osvetljevali predel voznikovih in sovoznikovih nog.V središču pozornosti je sredinski multimedijski zaslon, digitalni zaslon pa je tudi za volanom, kjer podatke spremlja voznik, notranjost pa se ponaša s precej kakovostnimi materiali, ki so na enaki ravni kot pri preostalih najnovejših Hyundaijevih modelih. Sedeži so lahko ogrevani spredaj in zadaj, med prednosti pa lahko štejemo še prostornost za noge vseh potnikov.Avtomobil so poimenovali po mestu Bayonne, prestolnici francoskega dela Baskije, takšno ime pa ima tudi zato, ker je ustvarjen za evropski trg. V dolžino meri 4,18 metra, širok je 1,77 in visok 1,5 metra, od tal je oddaljen 18 centimetrov, precej dostojen pa je tudi prtljažnik s 411 litri prostora.Med prednosti bayona pri proizvajalcu štejejo še številne varnostne sisteme, denimo napredni radarski sistem za prednastavitev hitrosti, ki je povezan z navigacijskim sistemom, inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov, sistem ohranjanja smeri in sledenja oznakam voznega pasu, sistem za nadzor voznikove zbranosti …Med motorji je v ospredju litrski trivaljni bencinar, ki je kot blagi hibrid na voljo v različicah s 100 konjskimi močmi (73,5 kW) ali 120 konjskimi močmi (88,3 kW), lahko pa izbirate med ročnim šeststopenjskim menjalnikom ali samodejnim sedemstopenjskim. Stokonjski agregat je sicer na voljo tudi brez blagega hibridnega sistema, toda takšen je na voljo zgolj z ročnim menjalnikom, zraven pa je mogoče imeti še 1,2-litrski motor s 84 konjskimi močmi (61,8 kW) in petstopenjskim ročnim menjalnikom.Izdelujejo ga v turškem Izmirju, ob prihodu na trg pa pri slovenskem uvozniku ponujajo tudi 2500 evrov popusta. Hyundai bayon tako v najosnovnejši različici life in z najšibkejšim motorjem stane 15.490 evrov, najdražji in najboljši pa 23.690 evrov. Prodajati so ga uradno začeli ta teden, letos pa v Sloveniji načrtujejo, da bo šlo v promet približno tristo primerkov.