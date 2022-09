Mestni japonček

Ob tem, ko od mnogih evropskih proizvajalcev poslušamo, da se jim zaradi tega ali onega razloga ne splača več izdelovati malih avtomobilov na klasični pogon, se zdi odločitev Toyote, da je pripravila novo generacijo malega ayga, kot osvežujoča sapa v nasprotni smeri. Imajo živahen avtomobil, ki ima več sodobnih prednosti, žal pa tega ni mogoče reči za njegov pogon.

Posrečeni malček

Toyota je aygu zdaj v imenu dodala pristavek X, avtomobil deluje malce bolj robustno kot prej, ima veliko izrazitih oblikovnih poudarkov, ki se mi pri tem malem avtomobilu dolžine 3,7 metra zdijo bolj posrečeni kot pri njihovih večjih modelih. Tudi kabina je urejena zgledno. Precej je všečnih oblikovnih elementov, pa naj gre za zračnike ali dobro upravljivi večopravilni sredinski zaslon v obliki ovala. Uporabljeni materiali so dobri in dobro spojeni, ima pa ta avtomobilček nadpovprečno veliko opreme za varnost in udobje – tu je res obširen nabor varnostnih asistenčnih sistemov, pa odlična avdionaprava, priročno brezstično polnjenje pametnega telefona itd.

Povprečno porabo je mogoče ohranjati pri 5 l/100 km.

Za volanom je zelo prijetno presenečenje, tako glede vsebine ponujenega kot njene izvedbe.

Sedi se spredaj malce višje kot prej, v celoti dokaj udobno. Zadaj pač ne, kar niti ni presenečenje. Aygo ima tudi drugi vratni par, a je vstopanje tam bolj ozko, stekla v vratih se ne spustijo, le malce odmaknejo. Korektno prostoren je za ta velikostni razred prtljažnik, ki je klasično povečljiv.

Okreten in spreten

Ayga boste morda največ vozili po mestu, kjer je okreten in spreten, tudi na magistralnih cestah so dobro odreže, krmiljenje je korektno, podvozje si zasluži spodobno oceno. Tokrat je imel zanimivo kombinacijo 18-palčnih koles in relativno ozkih pnevmatik (175 mm). V počasnejšem voznem ritmu pogonski sklop deluje še v redu, ko peljete malo hitreje, je navdušenja manj. Bencinski litrski trivaljnik z močjo 53 kW, ki se prenaša na sprednji kolesi, takrat ni le glasen, ampak za avtocesto, kamor boste seveda tudi kdaj zapeljali, tudi podhranjen. Petstopenjski ročni menjalnik, ki ima sicer priročno ročico, a ne najbolj natančnih hodov, boste morali ob želenem pospeševanju ali vožnji v klanec kar konkretno prestavljati navzdol. Motor se kolikor toliko odkupi z varčnostjo, saj je povprečno porabo mogoče ohranjati pri 5 litrih/100 km, če zelo pazite, tudi pod to mejo.

Toyota aygo X limited Izpust CO 2 : 111 g/km

Zastopnik: Toyota Adria, Ljubljana

Cena: 15.840 evrov (19.900 evrov testni model)

Euro NCAP: **** (2022)

Morda bi si v tem avtomobilu želel kako bolj hibridno pogonsko kombinacijo, ki pa bi bila verjetno dražja. Tako kot električni pogon, ki bi mu bil pisan na kožo, a vsaj za zdaj o tem ni govora.