Mestni avtobusi brez izpustov

Evropska komisija je predlagala, da bi bili vsi novi mestni avtobusi po letu 2030 brez izpustov. Gre za del širšega paketa ambicioznih ciljev na področju emisij novih težkih vozil, v skladu s katerimi bi do leta 2040 njihove izpuste ogljikovega dioksida zmanjšali za 90 odstotkov. Strožja pravila ne bi veljala za vozila malih proizvodnih podjetij, vozila, ki se uporabljajo v rudarstvu, gozdarstvu in kmetijstvu, ter za vojaška, gasilska in reševalna vozila.

Novi cilji bi prispevali k energetskemu prehodu, kakor ga opredeljujeta t. i. evropski zeleni dogovor in načrt za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Trenutno ima 99 odstotkov avtobusov in tovornjakov na evropskih cestah dizelske motorje. To pomeni, da je sektor močno odvisen od uvoženih fosilnih goriv, hkrati pa prispeva k onesnaževanju zraka, je poudaril izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za evropski zeleni dogovor.

Cilj zelenega načrta je okrepiti konkurenčnost evropskega gospodarstva. »Proizvodnja težkih vozil je sektor, v katerem so številni evropski proizvajalci že zdaj vodilni. S tem zakonodajnim okvirjem bomo zagotovili, da bo tako tudi ostalo. Naj bom popolnoma jasen: ne želimo, da se ponovi zgodba s solarnimi paneli, ki smo jih izumili, nato pa se je vsa proizvodnja preselila na Kitajsko. Želimo, da je proizvodnja evropska,« je poudaril Timmermans. Predlog komisije bosta obravnavala svet EU in Evropski parlament.