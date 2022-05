Mercedesov mali kombi: drsna vrata ima na obeh straneh (FOTO)

Marsikdo takšnega mercedesa ni vajen, toda dejstvo je, da obstaja tudi kompaktni dostavnik z znamenito Mercedesovo zvezdo. Ta je plod povezovanja nemškega Daimlerja in francosko-japonske skupine Renault-Nissan-Mitsubishi, avtomobil pa so poimenovali citan.

Mercedes-benz citan 110 CDI Mercedes-benz citan 110 CDI Izpust CO 2 : 128 g/km Zastopnik: Autocommerce Cena: 19.999 evrov (testni model 28.762) Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

Prvo generacijo so predstavili pred desetimi leti, v začetku tega leta so pri nas na ceste pospremili drugo. Citan obstaja v potniški in tovorni različici, najprej smo preizkusili tovorno. Avtomobil sicer temelji na Renaultovem kangooju, vendar je citan v drugi generaciji bistveno bolj mercedes, saj so ga oblikovali tako, da ustreza modernim smernicam nemškega proizvajalca.

Uporaben prostor

Avtomobil je dolg 4,5 metra. Potniški del ima dva sedeža, za voznika in sovoznika, materiali so sodobni, vendar manj ekskluzivni kot v prestižnejših mercedesih. Prostora je za sopotnika dovolj, toda kljub temu prav razkošno ni, saj dodatni pomik sedeža nazaj onemogoča stena tovorne kabine. Vsekakor je spredaj precej odlagalnih prostorov, kar pride prav obrtnikom, da v predale pospravijo še kakšno orodje, dokumente ali malico.

Do prtljažnega prostora lahko dostopamo s treh koncev.

Do prtljažnega prostora lahko dostopate s treh koncev, skozi drsna vrata na obeh straneh in dvižna zadaj. Tako je veliko možnosti za nalaganje in razkladanje, stranska vrata se odpirajo zelo gladko. Nosilnost vozila je 736 kilogramov, dolžina prtljažnega prostora 1539 milimetrov, uporabna širina med zadnjima blatnikoma 1240 milimetrov in višina 1256 milimetrov.

Samo ročni menjalnik

Že dolgo ne pomnimo več, kdaj smo vozili mercedesa brez samodejnega menjalnika, toda citan je zdaj na voljo samo z ročnim šeststopenjskim menjalnikom. Pretikanje je sicer gladko in natančno, z menjalnikom pa razporejate moč 1,5-litrskega dizelskega agregata s 95 konjskimi močmi (70 kW). Med dizli sta sicer na voljo še en šibkejši agregat (55 kW) in en močnejši (85 kW).

Zadaj je veliko prostora.

Čeprav voznik nima sredinskega vzvratnega ogledala in se mora zanesti zgolj na bočni ogledali in vzvratno kamero, je obvladovanje dostavnega citana precej lahkotno, saj se avtomobil ustrezno odziva.

V njem je za slabih devet tisočakov dodatne opreme. Zanimivo je, da je treba doplačati tudi paket za parkiranje, kar bi bilo v avtomobilu z omejenim vzvratnim pogledom lahko že vključeno v osnovno ceno.