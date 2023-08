Mercedes širi paleto modelov z električnim pogonom predvsem na vrhu cenovne ponudbe, ki pri njih že tako ni prav nizka. Tokrat je bil na preizkusu model, ki so mu dali precej tehnicistično ime EQE SUV, kar pomeni športno-terensko karoserijsko izpeljanko električnega razreda EQE. Z nekaterimi boljšimi in tudi slabšimi platmi. Subjektivno me manj navduši s sprednjo plastično masko, privlačnejši je zadaj in od strani, kjer na videz deluje celo manjši, kot v resnici je. EQE SUV v dolžino meri 486 centimetrov in je nekoliko krajši od električnega E, je pa od njega opazno višji, tudi širši. To prin...