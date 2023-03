Mercedes: Vitamin A proti poplavi križancev

Najprej bi se zahvalil Mercedesu, da (še) ni opustil razvoja in proizvodnje svojega najmanjšega izdelka, razreda A. Škoda bi ga bilo. V poplavi takšnih in drugačnih križancev je stari dobri petvratni kompaktni razred – A 180 je dolg 4,42 metra – prava osvežitev. Kje pa piše, da nihče več ne more sesti nekoliko nižje in nato uživati v optimalni ergonomiji? Lepotni popravki Na zunaj je doživel nekaj lepotnih popravkov, ki pa so blagi, to je še vedno tisti mercedes A, ki smo ga poznali zadnja leta. Elegantna petvratna kombilimuzina, ob kateri je prvi škatlasti A le še oddaljen spomi...