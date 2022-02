Mercedes vision EQXX: Tisoč kilometrov na elektriko?

Če se bo vsaj del tistega, kar je Mercedes-Benz napovedal z novo študijo vision EQXX, v prihodnje preneslo v realnost, bo to za električno mobilnost pomemben korak naprej: tako glede napredka v aerodinamiki linij avtomobila kot varčnejše porabe električne energije ali precej boljše baterije, kot smo jo poznali do zdaj.

V notranjosti izstopa enovit zaslon od enega do drugega karoserijskega stebrička.

»Mercedes vision EQXX kaže, kako si predstavljamo prihodnost električnih avtomobilov,« je ob razkritju dejal prvi mož podjetja Ola Källenius. Nemci namreč trdijo, da EQXX vision, ki so ga razvijali leto in pol, tudi z avtocestno vožnjo z enim napolnjenjem baterije lahko prevozi enako ali celo več kot dizelski avtomobil in da je zdaj res premagan strah pred prekratkim dosegom (angl. range anxiety), ki je bil do zdaj ena najpomembnejših ovir za večjo množičnost električnih vozil.

Energijska gostota in aerodinamika

Kako so to dosegli? Baterijski sklop, razvit v sodelovanju s Kitajci, je eden najnaprednejših doslej. V litij-ionskih baterijskih celicah so dosegli precej višjo energijsko gostoto, to je 400 Wh/liter. Baterijski sklop ima zmogljivost 100 kWh, kar je le malce manj, kot je ima njihova velika električna limuzina EQS, a je teža za 30 odstotkov nižja, sklop na dnu pa zavzema manj prostora.

10 kWh/100 km naj bi porabil prototip EQXX.

EQXX z baterijo vred tehta 1750 kilogramov, uporabili so lahke materiale. Prav veliko zunanjih mer niso izdali, le to, da ima medosno razdaljo 280 cm. EQXX je aerodinamičen avtomobil. Tekoče linije karoserije ter dober pretok zraka mu prinašajo količnik zračnega upora Cd komaj 0,17.

Povprečna poraba energije EQXX naj bi znašala manj kot 10 kWh/100 kilometrov, z njim naj bi bilo mogoče z enim napolnjenjem v normalnem prometu prevoziti tisoč kilometrov. Zelo varčni električni avtomobili, ki so zdaj na trgu, imajo porabo pod 15 kWh/100 kilometrov, tisti manj ekonomični pa od 20 do 25 kWh/100 kilometrov.

Strah pred prekratkim dosegom je ena glavnih ovir za večjo množičnost e-vozil.

Vision EQXX ima električni motor v zadku, je zelo kompakten, njegova moč, ki se prenaša na zadnji par koles, znaša 150 kW. V kabini naj bi bilo dovolj prostora za štiri potnike. Zdi se kot razvojno nadaljevanje že znanega, na primer zaslon po vsej širini armaturne plošče, ni pa presenetljiva navedba, da so za pripravo oblog na vratih in sedežih uporabili večinoma naravne oziroma reciklirane materiale.