Mercedes-Benz ima nov salon v Ljubljani

Slovenski uvozniki avtomobilov po navadi predstavljajo nove modele, tokrat pa sta Mercedes-Benz in Emil Frey v Ljubljani predstavila nov prodajni salon in servisni center osebnih in lahkih dostavnih vozil. Bistvo je v tem, da so kupca postavili še bolj v središče. Glavno vodilo pri prenovi prodajnega salona je, da ne menjajo samo pohištva in ploščic, temveč celoten nakupni proces. Prodajne mize so umaknili v ozadje, v ospredju pa so avtomobili in prodajalec, ki se bo povsem posvetil kupcu in njegovim željam. Več bo tudi digitalizacije, da bo lahko kupec prek tablice ali telefona, spletnih kanalov in s pomočjo prodajalca izbral svoj idealni avtomobil.

Pozabili niso niti na tradicionalne stranke, ki ponudbo avtomobilov raje pogledajo v tiskanih katalogih, saj bodo še najprej omogočali tradicionalno izkušnjo nakupa avtomobila. Koncept so poimenovali MAR20X. Prenovili so servisni sistem, saj se stranka pripelje v notranjost servisne hiše, tam jo pričaka Mercedesov svetovalec, zatem pa ji je na voljo lično oblikovan in udoben prostor, kjer lahko počaka na nadaljnje informacije. Vse skupaj ni bilo poceni. Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo, je potrdil, da je bil strošek prenove milijon evrov in pol, financirali so jo iz lastnih virov, brez posojil.