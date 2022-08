Mehko in nestresno: to je Mitsubishi eclipse cross (FOTO)

Eclipse cross je Mitsubishijev prispevek k trenutno enemu najbolj množičnih avtomobilskih segmentov – kompaktnih križancev z dolžino okrog 4,50 metra. Nastal je v sodelovanju z Nissanom, a vendar ohranil kar precej Mitsubishijevih značilnosti.

Pomlajeni eclipse cross je leta 2021 dobil bolj dodelano zunanjo obliko, saj je bil predhodnik z nenavadnim zadkom, na katerem je prevladovalo nekakšno dvojno okno, za evropske oblikovne pojme milo rečeno nenavaden. Pomlajeni eclipse cross je torej dobil bolj konvencionalen zadnji del, kljub temu pa ima vozilo še vedno precej japonski oblikovalski pečat, o katerem evropski kupci nimamo enotnega mnenja.

Dobre lastnosti

Ko ocenjujem testni primerek, brez težav navedem vsaj tri dobre lastnosti. Vozilo je izjemno udobno in tiho, z dolgimi hodi amortizerjev, kar se odlično izkaže tudi na slabih podlagah, ni pa nihajoče in zlahka opravi tudi z ovinki na gladkem asfaltu. Lahko zapišem, da se v primerljivih avtomobilih že kar dolgo nisem peljal tako mehko in nestresno, a hkrati dobro vodljivo in dovolj agilno.

Zadek je zdaj bolj konvencionalen, saj je izgubil nenavadno drugo steklo, ki je bilo značilno za predhodnika.

Druga dobra lastnost je štirikolesni pogon, ki ima več voznih načinov (sneg, makadam, običajna cesta), kar žal ni pravilo pri podobnih konkurentih. In tretja je vsaj delno elektrificirana vožnja, ki nedvomno prispeva tudi k že omenjenemu udobju. Kolikšen je njen delež, je seveda odvisno od voznika in načina uporabe vozila.

Bencin in elektrika

A najprej si moramo ogledati nekaj tehničnih podatkov. Testni eclipse cross je priključni hibrid z 2,4-litrskim bencinskim štirivaljnikom in dvema elektromotorjema, nameščenima nad sprednjo in zadnjo osjo, in baterijo s 13,8 kWh, nameščeno pod potniško kabino; menjalnik je seveda samodejen.

Za današnje čase nenavadno velik bencinski motor prispeva 72 kW (98 KM) največje moči in 193 Nm največjega navora, elektromotorja pa 70 kW (95 KM) moči in 195 Nm navora. Sistemska moč je torej okrog 180 konjev, kar zadošča za največjo hitrost nekaj več kot 160 km/h in pospeševanje z mesta do 100 km/h v 11 sekundah.

Domače polnjenje

Ker gre za priključni hibrid, je prva možnost, da redno polnite baterijo; v tem primeru je verjetno še najboljša domača vtičnica. Z enim polnjenjem prevozite okrog 40 kilometrov, kar je seveda močno odvisno od tega, ali gre za mestno vožnjo ali za odprto cesto.

40 kilometrov zmore samo na elektriko.

Ko se baterija izprazni, se eclipse cross prelevi v samopolnilni hibrid, ko samodejno, glede na razmere, z motorjem polni baterijo in s tem omogoča pretežno električno vožnjo, ali pa pri hitri vožnji in ostrem pospeševanju bencinski motor in elektromotorja združijo moči. Morda se sliši zapleteno, a dejstvo je, da voznika,­ če se hoče voziti poceni in samo na elektriko, čaka (le) pogosto polnjenje … Zaradi vsega naštetega je nemogoče oziroma nesmiselno govoriti o porabi goriva, kajti če se recimo vsak dan vozite le dobrih 40 kilometrov daleč in nato pridno polnite prazno baterijo, porabe bencina praktično ni.

Gumbov ne manjka

Kot sem že omenil, je eden od adutov eclipsa cross nedvomno udobje, ki si podaja roko z nekoliko »retro« filozofijo, že nekaj časa značilno za Mitsubishijeva vozila.

PHEV/AT 4WD Izpust CO 2 : 46 g/km Zastopnik: AC-Mobil, Skupina Emil Frey Cena: 34.490 evrov (testno vozilo 41.390) Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

Tako ima vozilo po eni strani večino aktualnih varnostnih asistenčnih sistemov, uporabnikom omogoča vsestransko povezljivost, hkrati ohranja nekoliko konservativno uporabniško izkušnjo, kar se kaže predvsem v številnih gumbih in tipkah. Je pa res, da nemalo kupcev v današnjem digitalnem svetu pogreša vozila s prav takšnimi rešitvami.