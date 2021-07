Med trtami

Antonio Carraro TRX 10900 R ima vsa kolesa enako velika. Vgrajen ima motor Kubota z močjo 98 KM. Menjalnik ima 16 + 16 prestav. Sedež in komande so reverzibilni, obrnejo se za 180 stopinj. Dvižna sila je 2400 kg. Kabina lahko omogoča zaščito pred pesticidi (kat. 4).

Zelo raznoliki stroji

Italijanska Valpadana 90115 AR ima motor Deutz s 75 kW (102 KM). Menjalnik ima 16 prestav za vožnjo naprej in 16 za vzvratno vožnjo. Hidravlično dvigalo dvigne 2300 kg.

Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto je prejšnjo soboto na kmetiji Žaren (posestvo Albiana) v Nemški vasi pri Krškem organiziral Dan tehnike 2021 z naslovom Okolju prijazna pridelava grozdja. Namen prireditve je bil pri praktičnem delu prikazati sodobno tehniko za obdelavo, nego in varstvo vinogradov.Specializirana prireditev, namenjena vinogradnikom, je bila zelo dobro obiskana, kar kaže na to, da vinogradniki potrebujejo tovrstne praktične informacije. Po drugi strani je bila to prva večja demonstracijska prireditev s področja kmetijske tehnike po obdobju protikoronskih omejitev. Za njeno brezhibno organizacijo že vrsto let skrbitaiz KGZ Novo mesto ins posestva Albiana.Vinogradniški priključki za vleko in pogon potrebujejo traktorje. Vinogradniški traktorji morajo biti zaradi kratke medvrstne razdalje v vinogradih konstrukcijsko prilagojeni. Dodatne zahteve predstavlja strmina – nagib vinograda. Načeloma lahko rečemo, da se za trajne nasade (vinograde, sadovnjake) uporablja ozkokolotečne izvedbe traktorjev; že iz imena izhaja, da je njihov kolotek ožji kot pri normalnih, standardnih traktorjih.Ozkolotečni traktorji so lahko ožji standardni traktorji, ki imajo vgrajene motorje tja do 110 KM. Zadaj imajo večje pnevmatike, spredaj manjše. To so sadjarsko-vinogradniške serije, ki jih ponuja večina proizvajalcev. Druga večja skupina, ki se uporablja v vinogradih, pa so t. i. kompaktni traktorji – ozkokolotečni, ki imajo vsa štiri kolesa enako velika.Za pripravo novega vinograda potrebujemo tudi standardne večjih moči, za delo na strmih predelih pa pridejo prav gumigoseničarji, ponekod uporabljajo kar gorske izvedbe traktorjev.Ob slikah pa nekaj besed o sadjarsko-vinogradniških traktorjih, ki so jih imeli na predstavitvi za vleko in pogon vinogradniških priključkov.