Med temnimi bori po Kosovelovih stopinjah

Priporočamo obisk pri Pipanovih, novi generaciji vinarjev s Krasa.

Spust in vzpon, makadam in asfalt

Sežansko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne

26

km je dolga krožna pot po Krasu.

Na cilju

Jama Matere Božje je dobila ime po kapniku, ki je med vojnama izginil, imel pa je obliko Marije z otrokom.

Vrtenje pedalov po Kosovelovi poti iz Sežane do Tomaja, z vmesno gozdno etapo pod Govcem do Krepelj in Dutovelj, je kolesarska makadamska avantura zunaj utečenih kolesarskih okvirjev. Računajte, da boste opraskani od robidovja. Da vas močneje popiha burja, bi se znalo zgoditi, in boste bolj kot izvajanje načrta prisiljeni uporabiti taborniško-skavtske veščine, tudi ne gre zanemariti. Moderna tehnologija navigacijskih oprem je odvisna od signala, ki med potikanjem po Krasu rad mrkne.Seveda se da elegantno po cesti iz Sežane do Lipice, pa naprej čez mejo v Bazovico in nazaj čez Orlek ali pa po kateri od smeri iz nabora Kolo kulture Krasa. Vendar je doživetje temnih borov, iskanje poti in orientacija, če ravno nisi iz teh koncev, zanimiva izkušnja, čeprav vam predlagamo, da pred turo obiščete Turistično informacijski center in v nahrbtnik vržete lokalni zemljevid. Ta je po Gorenjcem najbolj prijazni ceni: zastonj.Iz centra Sežane pogledate, kam gre smerokaz za Vina Kras. Seveda! Saj ste na teritoriju terana in drugih presežkov vinarjev, ki jih boste obiskali med potjo. Takoj za tem stoji pokopališče iz prve svetovne vojne, vi pa jo mahnete ob železnici v smeri čez avtocesto in takoj preklopite na makadam. Pozorni bodite na planinske markacije in oznake zavojev, ki vam bodo olajšale orientacijo. Do Šmarja pri Sežani gre, na križišču v vasi zavijete levo, potem pa izostrite svoj pogled, ko boste v Dolu.Ob edinem strmem, okoli dvestometrskem vzponu glejte desno, opazili boste markacijo na sredi drevesa in po smeri, kjer je nekoč do domačega praga v Tomaju hodil pesnik(1904–1926), boste uzrli ozko stezo. Po njej vas bo lovilo ostro robidovje, sprva se boste spustili in nato rahlo vzpeli v čudežni objem temnih kraških borov. Postojte, prisluhnite jim, zajemite polna pljuča aromatične svežine in se odpeljite do križišča, kjer bo kažipot za Pustov hram.Če se vam ne bo dalo uganjati avanture, jo mahnite naravnost proti Tomaju, smeri, zapisane z belo barvo, ne morete zgrešiti na velikem boru, ki tam raste desetletja. Priporočamo smer v levo, do Pustovega hrama, jame, v katero se lahko spustite skozi dostopen vhod. Odpeljete se naprej do bližnjega križišča, kjer zavijete ostro desno. Lahko bi šli še do jame Matere božje, ki je dobila ime po kapniku, ki je med vojnama izginil, imel pa je obliko Marije z otrokom, a je vhod težko opazen. Po hitri peščeni cesti pod Govcem poskočite na novo asfaltirano cesto, ki gre prek Krepelj do centra Dutovelj. Na križišču se držite desno in se počasi vzpnite mimo stotin vrst trte do Tomaja.Priporočamo previdnost na ozkem predelu ob vstopu v naselje. Še bolj vam priporočamo počasno vožnjo z ustavljanjem pri kopici vrhunskih pridelovalcev terana, od svetovno slavnegaiz Dutovelj do vse bolj prepoznavnegaiz Križa. Če nameravate postati v Tomaju, zgrizite še klanec gor v vas, do Kosovelove domačije, kjer najdete spominsko zbirko družine Kosovel iz časa, ko je tu živel in ustvarjal prezgodaj umrli pesnik. In ko ste že vrh Tomaja: nedaleč stran stoji kmetija, kjer boste pokusili kozji sir, ki je tako izjemen, da ga ni mogoče kupiti na nobeni polici supermarketov.Spust nazaj na cesto vas vodi naprej proti Križu in po klancu navzdol do Šmarja pri Sežani. Da bi se izognili asfaltnemu, predvsem pa precej prometnemu bregu nazaj v Sežano, vas usmerimo desno, kamor meri kažipot do Vinarstva Čokelj, potem pa se skozi vas, kjer stoji cerkev Matere božje vnebovzete z zanimivim trozvonim zvonikom iz leta 1668, znajdete na smeri v Sežano, od koder ste krenili.Ko si boste spočili razbolele mišice v Botaničnem vrtu, kjer se predstavljajo rastline sveta in Krasa, boste sešteli, da ste gor in dol po čarobnem Krasu opravili 26-kilometrski krog.