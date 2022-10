Med najboljšimi tudi Slovenija: našo deželo priporočajo ljubiteljem narave

Revija National Geographic je že objavila najboljše destinacije za potovanja v naslednjem letu. Te so razdeljene v pet kategorij – družinska popotovanja, pri katerih je poudarek na izobraževanju za vse generacije, adrenalinska popotovanja, ki so polna vznemirljivih pustolovščin, pa kulturna, ki so namenjena ljubiteljem zgodovine in kulturne dediščine, popotovanja v naravo ter potovanja, pri katerih sta v središču družba in skupnost, ohranjanje in spoznavanje te.

Ljubiteljem kulture priporočajo Apijevo cesto v Italiji, južnokorejski Busan, jame Longmen v kitajski provinci Henan, Egipt in ameriško mesto Charleston.

Tisti, ki se radi potopijo v kulturo določenega naroda, bodo po mnenju National Geographica tako najbolj uživali na Apijevi cesti v Italiji, v južnokorejskem Busanu, jamah Longmen v kitajski provinci Henan, v Egiptu in ameriškem mestu Charleston. Ljubitelje narave so ustvarjalci revije napotili v naš podalpski biser, poleg Slovenije pa so se na seznamu znašli še Škotsko višavje, Bocvana, Azori in nacionalni park Big Bend v Teksasu. Ljubitelje vznemirljivih avantur in različnih aktivnosti vabijo v našo bližino, v avstrijske Alpe, prepričani pa so, da bodo uživali tudi na Novi Zelandiji, v ameriški zvezdni državi Utah, mehiškem nacionalnem parku Revillagigedo ali Peruju, natančneje med inkovskimi ruševinami v Choquequirau.

Družine lahko izbirajo med rajskim Trinidadom in Tobagom, svetovljanskim San Franciscom, eksotično Kolumbijo, veličastnim Manchestrom in spokojno Švico, popotniki, ki jim največ pomenijo ljudje in skupnost, pa ne bodo razočarani nad grškim Dodekanezom, kanadsko Alberto, Laosom, Gano in največjim mestom v ameriški zvezdni državi Wisconsin Milwaukeejem.