Med idejo in jogo

Po nadgrajevanju starega dobrega Lenovovega thinkpada iz leta 2012, o čemer sem se razpisal v tedenski izdaji Novic, je prišel čas, da napišem tudi kaj o novih prenosnikih kitajskega velikana. Lenovo ideapad flex 5 s 14-palčnim zaslonom je cenovno precej dostopen prenosnik, ki za svoj denar kar veliko ponuja – predvsem hiter AMD-jev procesor.Po drugi strani sta v model yoga creator 7 vgrajena tako močan Intelov procesor kot visoko zmogljiva Nvidijina grafična kartica, čeprav ne gre za gamerski prenosnik, ampak za multimedijsko mašinco, namenjeno »ustvarjanju digitalnih vsebin«.Pa najprej poglejmo ideapad z osmimi gigabajti rama in 256 GB hitrega SSD-diska, za katerega je treba odšteti okoli 700 evrov (pri nekaterih ponudnikih v tujini še kakega stotaka manj). Notri tiktaka AMD-jev šestjedrni procesor ryzen 5 4500U, za izrisovanje slike pa skrbi integrirana grafična kartica radeon vega 8. Novih (strojno zahtevnih) iger na njem ne bo mogoče igrati, povsem solidno pa se bo odrezal pri kaki starejši igrici, ki ni tako požrešna.Ideapad ne bo imel nikakršnih težav z vsakodnevnimi opravili, pri čemer je treba izpostaviti njegov za dotik občutljivi zaslon, ki se obrne za 360 stopinj, s čimer se prenosnik prelevi v tablico. No, pri teh dimenzijah je to že prava tabla. Škoda je le, da zaslon ni malce svetlejši. Zanimiva je tudi spletna kamera, ki se jo odpre in zapre ročno, kar pomeni, da za nami ne morejo kar tako vohuniti kakšni hekerji in zlonamerni programi.Prenosnik tehta poldrugi kilogram, kar ga še uvršča med t. i. ultralahke naprave, pri čemer pa ni odveč pripomniti, da imajo običajni ultralahki modeli za kakšna dva centimetra krajšo diagonalo zaslona in slabotnejšo baterijo. Kar se tiče priključkov, je solidno opremljen: ločen vhod za napajanje, hdmi, usb c, dvakrat usb a, izhod za slušalke in čitalnik za spominske kartice sd ima. Le ethernet vtič mu manjka. Tudi baterija ni od muh, saj je čez dan ne bo treba polniti: zdrži kar 16 ur predvajanja videa.Povsem drugačen tič je yoga creator 7, namenjen zahtevnejšim uporabnikom oziroma ustvarjalcem spletnih vsebin. Poganja ga Intelov procesor desete generacije i7-10750U, sparjen s 16 GM rama in konkretnim 1 TB SSD-diskom, medtem ko za grafiko skrbi Nvidia geforce GTX 1650, ki je sposobna poganjati tudi najsodobnejše igre.Zaslona se ne da obračati naokoli, je pa zato svetlejši in večji (15,6 palca). Tudi yoga naj bi prenesla do 16 ur predvajanja videa (pri polovični svetilnosti), obvlada pa hitro polnjenje. Je pa za vse to treba odšteti nekaj več denarcev; cene se gibljejo okoli poldrugega tisočaka.