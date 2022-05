McLarnova formula: za »igračo« je treba odšteti cent manj kot 180 evrov

Saj ne, da bi vedel na pamet, a nekje sem prebral, da danski proizvajalec igrač Lego že več kot petnajst let v seriji Technic ni izdelal licenčne formule ena.

Zadnji je bil Ferrarijev bolid z modelno številko 8674 iz leta 2006, od tedaj pa se je v formuli marsikaj spremenilo, tako od zunaj kot od znotraj. No, Lego je letos predstavil novo McLarnovo formulo ena, ki nosi oznako 42141, v škatli pa se skriva 1432 kock. Sestavljen model je dolg 65 cm, širok pa 27 cm. Pozorno oko bo verjetno opazilo, da je oblikovno videti kot aktualna formula za leto 2022, medtem ko so oznake in nalepke še iz prejšnje sezone.

Ljubitelji legokockastih podrobnosti bodo veseli, da se vidijo bati, ki se seveda premikajo, da volan obrača kolesa in da je mogoče nastavljati zadnje krilo, drugi pa bodo opazili, da se model ponekod razlikuje od originala, še najbolj v primeru platišč; ta so dobila neke res čudne pokrove, ki so videti hudo drugače (in slabše) od originala.

In tudi pri pnevmatikah bi novega mclarna morda lahko obuli v hitre gladke gume, ne pa v dežne. Za »igračo« je treba odšteti cent manj kot 180 evrov, da pa se jo najti tudi za par desetakov manj.