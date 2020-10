Mazdin posebnež

Kot smo pri mazdah že vajeni, je notranjost izvedena kakovostno, novost je lebdeča sredinska konzola.

Brez stebrička

200 km dosega obljublja MX-30.

Kmalu podaljševalnik dosega

MX-30 bo dobil tudi rotacijski motor, ki bo služil kot generator.

Pri Mazdi so v modelu MX-30 združili dva trenda, električni pogon in obliko športnega terenca. Kljub temu so uporabili dve posebnosti. Prva je, da so v notranjost namestili manjšo baterijo s 35,5 kWh, kar je dovolj za približno 200 kilometrov, v mestu pa obljubljajo 65 kilometrov več.Konkurenca ponuja več dosega, a zato se Mazdina baterija napolni nekoliko hitreje (na hitri polnilnici v 40 minutah, doma v štirih urah in pol). Poleg tega pri znamki trdijo, da je tolikšen doseg povsem dovolj, saj naj bi evropski voznik v povprečju prevozil 48 kilometrov na dan. Motor ima moč 107 kW, končna hitrost je dobrih 140 kilometrov na uro.Druga posebnost je, da ni več stebrička B, vrata se odpirajo krilno, vsaka na svojo stran. Kljub temu zaradi izboljšanja jeklene konstrukcije obljubljajo večjo varnost.V notranjosti je veliko modernih linij z »lebdečo« sredinsko konzolo. Med izbranimi materiali je ponekod opazna pluta, s čimer so se oblikovalci poklonili začetkom Mazde, ko je to podjetje pred sto leti sprva proizvajalo plutovinaste zamaške.Začetna cena nove mazde MX-30 bo 34.490 evrov, od tega zneska lahko odštejete šest tisočakov državne subvencije. Letos jih je pri nas na voljo šele prvih 20, kvota za prihodnje leto pa še ni določena.Mazda je te dni tudi uradno potrdila že večkrat napovedano vrnitev legendarnega rotacijskega motorja s krožečim batom. A tega ne bodo uporabili v športnih avtomobilih kot nazadnje v modelu mazda RX-8, temveč prav v mazdi MX-30, kjer bo manjši rotacijski motor deloval kot podaljševalnik dosega. Ne bo poganjal koles, temveč generator za proizvodnjo električne energije, ko je v bateriji ne bo več dovolj. S tem se bo podaljšal doseg avtomobila.Za konkretne podatke o povečanem dosegu je še prezgodaj, glede časovnice pa je ocena, da bo mazda MX-30 v izvedbi s podaljševalnikom dosega pripravljena za modelno leto 2021/22. Med tekmeci je takšno kombinacijo pogona nazadnje uporabljal BMW, in sicer v eni od podizvedb svojega električnega pionirja (BMW i3 rex), vendar so jo med eno od prenov in pri povečanju zmogljivosti baterije ukinili.