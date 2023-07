Mašinerija pod Kalvarijo

Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, Biotehniška šola Maribor in Društvo podeželske mladine Maribor so 14. junija organizirali Dan sadjarsko-vinogradniške tehnike. Lokacija prireditve je bila v sadovnjakih in vinogradih Biotehniške šole Maribor. Šlo je za specializirano prireditev, na kateri se je predstavljalo 26 podjetij in institucij.

V sklopu prireditve so bila strokovna predavanja na temo aktualnega varstva sadnega drevja in vinske trte ter o uravnavanju pH-vrednosti vode pri pripravi škropilne brozge. Nato pa so podjetja predstavila svoj proizvodni ali zastopniški program strojev za vinogradništvo in sadjarstvo. Večino strojev smo si lahko ogledali tudi v praktičnem delovanju. Ti stroji so delovni priključki, ki se pripenjajo na traktor.

Traktorji

V sadjarstvu in vinogradništvu še vedno prevladujejo traktorji na dizelski pogon. Baterijski (električni) pogon, o katerem sicer veliko govorimo tudi v kmetijski tehniki, še ni razširjen v praksi. Ozkokolotečni traktorji, ki jih uporabljamo v sadjarstvu in vinogradništvu, imajo moč tja do 120 konjev. Imajo ali mehansko ali hidrostatično transmisijo, imeti pa morajo tudi zmogljiv hidravlični sistem za hidravlične porabnike na delovnih priključkih.

Na prireditvi sta se predstavila tudi slovenska proizvoda s področja traktorjev. Kranjska Agromehanika izdeluje AGT 1060 za sadjarstvo in vinogradništvo. Traktor je z novim motorjem usklajen s sedanjimi emisijskimi zahtevami. Ima nov sistem reverzibilnega upravljanja, ki uporabniku omogoča hitrejše obračanje sedeža, stopalk in armaturne plošče. Na Vrhniki pa pri družbi Pek Automotive nastaja traktor robot slopehelper. Gre za avtonomnega električnega goseničarja, ki ima tudi električne sadjarsko-vinogradniške priključke. Lani in letos tega kmetijskega robota predstavljajo po celotni Evropi na kmetijskih sejmih ali prireditvah, kakršna je bila ta v Mariboru.

Škropljenje z droni pri nas in v Evropski uniji še ni dovoljeno.

V ospredju je Deutz Fahrov ozkokolotečni traktor 5080 DF, na sredini je slovenski AGT 1060 in zadaj italijanski antonio carraro SRX 7800. Vse tri blagovne znamke se dobi pri Agromehaniki.

Ozkokolotečni traktor new holland T4 100 F in Zupanov elektrostatični pršilnik ZM 1500 DT maxi-O. Traktor ima 73 kW nazivne moči.

Droni

Na prireditvi smo si ogledali tudi drone. Ti imajo lahko nameščene multispektralne kamere, ki omogočajo neinvazivno spremljanje rasti in razvoja rastlin. Analiza spektralnih podatkov skupaj z drugimi agronomskimi podatki omogoča prostorsko natančno identifikacijo raznovrstnih dejavnikov, ki vplivajo na rast in pridelek rastlin. Z njimi uspešno zaznamo heterogenost zemljišča, pomanjkanje vode in hranil, zapleveljenost ter pojav bolezni in škodljivcev.

Slopehelper je slovensko avtonomno gosenično vozilo (brez traktorista) na električni pogon in z električno gnanimi priključki. Bodoči smeri v vinogradništvu sta lahko tudi avtonomnost delovnih strojev in njihova elektrifikacija.

Drone pa lahko uporabljamo tudi za nanos škropiva in mineralnih gnojil. Škropljenje z droni pri nas in v Evropski uniji še ni dovoljeno, predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa nakazujejo, da se pripravlja sprememba te zakonodaje.

Ob besedilu podajamo še nekaj slikovnega izbora sadjarsko-vinogradniške tehnike, ki smo jo videli pod Kalvarijo.