Mansarda: S prenovo ohranili dušo družinske hiše

Svetlo in prostorno mansardo v hiši iz 40. let prejšnjega stoletja poleg lesa zaznamujejo zelene pečnice, vgrajene v kuhinjsko pohištvo. Te predstavljajo oblikovni in barvni poudarek, hkrati pa se navezujejo na ognjišče kot simbolno središče doma. Pod prenovo in zasnovo interierja sta se podpisali arhitektki Damjana Zaviršek Hudnik in Sandra Banfi Škrbec.

Več na deloindom.si.