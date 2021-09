Mansarda, ki je zrasla v višino

Mansardna stanovanja so vedno velik izziv arhitektom in notranjim oblikovalcem. To je prostor, ki veliko ponuja, a zahteva drugačen pogled, včasih tudi drugačno zasnovo tlorisa. Mansardno stanovanje, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, je prav tak primer. Arhitekti iz biroja Note Design Studio so se znašli pred izzivom in se zazrli navzgor. Nastala je rešitev, kako umestiti ločeni sobici za otroka.