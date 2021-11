Kako poskrbeti za manj stresno bivanje

S hladnejšim vremenom in krajšimi dnevi je prišel čas, ko bomo več doma, zato je pomembno, da stanovanje naredimo čim bolj sproščujoče in domačno. Pri tem pa ni toliko pomembno, kakšna oprema in barve so nam všeč, pravijo strokovnjaki, temveč je najboljše upoštevati nekaj univerzalnih smernic, ki naredijo bivanje manj stresno.

Prva in najpomembnejša je, da se znebimo navlake. Reči, ki ležijo naokoli, ali prenatrpane police odsvetujejo že tisti, ki se ukvarjajo s starodavno kitajsko metodo urejanja doma feng šuj. Polni koti reči, niti ni nujno, da gre za navlako, lahko so to odložene knjige ali preveč spominkov, namreč energiji preprečujejo, da bi prosto krožila po prostoru, kar se bo kazalo na počutju posameznika, ki se v njem znajde.

Nenatrpan prostor je veliko bolj sproščujoč, tudi energija se po njem lažje pretaka. FOTO: Runna10/getty Images

Četudi nismo obsedeni z redom in čistočo, bo vsakodnevno opazovanje nereda začelo prej ali slej v nas vzbujati vsaj nelagodje, če ne kar slabe vesti in še slabše volje. To seveda ne pomeni, da je treba spominke, sveče, vaze in preostale drobnarije zmetati proč, le pospravimo jih nekam, kjer ne bodo ves čas na očeh.

Na naše počutje pomembno vplivajo tudi barve. Spokoj denimo pričaramo z belo, še posebno z mehkimi in toplimi dodatki v tej barvi. Če smo poleti zofo prekrili z modrimi odejami in okrasnimi blazinami, da bi ustvarili učinek hladu, je zdaj denimo čas, da jih zamenjamo z belimi in bež. Domačno okolje ustvarimo z dodatkom svetlo rjave in lesa, oboje bo v prostor prineslo tudi nekaj topline, za še več nje pa beli dodamo tople barve, denimo rdečo ali oranžno.

Notranji oblikovalci imajo sicer raje slednjo, rdeča je namreč najmanj sproščujoča barva, s katero se obkrožimo, ko potrebujemo nekaj dodatnega zagona in energije.

Četudi nismo obsedeni z redom in čistočo, bo vsakodnevno opazovanje nereda začelo prej ali slej v nas vzbujati vsaj nelagodje.

Zelo pomirjujoče delujejo tudi rastline, zato jih v prostor, kjer se najpogosteje zadržujemo, mirne volje postavimo kar več. Ne le pogled nanje, sprošča tudi skrb zanje, ko za nekaj trenutkov odmislimo težave in se posvetimo zalivanju, brisanju prahu z listov, odstranjevanju posušenih delcev, z njimi se lahko pogovorimo in jim zaupamo, kaj nas tare, saj skrivnosti zagotovo ne bodo z nikomer delile.

Pazimo le, da izberemo rastline, primerne razmeram, ki so v prostoru, ter našemu znanju. Če bo rastlina zbolela ali začela veneti, bo to namreč vse prej kot pomirjujoče. Če nam okolje to dopušča, psihologi svetujejo, da izberemo cvetočo rastlino z vonjem, ki nam je najbolj pri srcu. Dokazano se proti stresu borimo denimo z vonjem sivke in jasmina, izogibamo pa se cvetlic s premočnim vonjem, kot so denimo hortenzije, saj lahko predvsem v majhnih prostorih hitro povzročijo glavobol.

Delo dišečih rastlin povsem dobro opravijo tudi dišeče sveče ali eterična olja, še dodatno pa pomirja plamenček, ki migota ob večerih, zato notranji oblikovalci svetujejo, da v kotiček za sproščanje postavimo gorilnik za eterično olje ali dišečo svečo, ki bosta oddajala katerega od omenjenih vonjev, odlična izbira pa bodo še vanilja, rožmarin, cimet in limona.

Če nam okolje to dopušča, psihologi svetujejo, da izberemo cvetočo rastlino z vonjem, ki nam je najbolj pri srcu.

Ker ima dnevna svetloba, ki je bo nekaj mesecev močno primanjkovalo, zelo pomemben vpliv na počutje, poskrbimo, da se je naužijemo vsaj tistih nekaj ur med vzhodom in zahodom, ko sonce pokuka izza oblakov ali megle. Dvignimo rolete, odgrnimo zavese in v prostor spustimo čim več svetlobe, še bolje, če hkrati za nekaj minut okna odpremo na stežaj in se nadihamo svežega zraka.