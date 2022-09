»Mamino premoženje bi rad zavaroval pred brezbrižnim bratom, ki dolguje že 50 tisočakov«

»Problem pa je v mojem bratu, in sicer je davčni dolžnik, sigurno v višini najmanj 50.000 evrov. Požvižga se na vse, dela na črno, dolgov ne plačuje. Bojim se, ko enkrat pride do tega, da podedujeva stanovanje, iz tega ne bo nič, saj bi stanovanje seveda zarubili in prodali ter poplačali njegove dolgove ...«

Preberite izpoved bralca in nasvet pravnika na Onaplus.si.