Malo drugačna dekoracija

Mehkoba pod drevescem

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO TA NI NUJNA

Okrasite samo četrtino oboda. FOTO: Karniewska/Getty Images

Veliki okraski in lučke

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO S stropa naj padajo bele snežinke. FOTO: Slava296/Getty Images

Izkoristite voščilnice

Z voščilnicami okrasite steno, prilepite jih v obliki smrečice.

Zunanja okrasitev

Tradicionalne kroglice, zvončki, zvezde in drugi okraski, ki zaznamujejo ta del leta, naj presežejo običajno velikost.

Lepo okrašena smrečica, bela omela, božične zvezde, sveče in venčki so nepogrešljivi za snovanje božično-novoletnega vzdušja. A čeprav so ti elementi ob zaključku starega in pričakovanju novega leta nepogrešljivi, je v praznično dekoracijo dobro vključiti kaj novega in osvežujočega.Simetrični okrasni venčki, ki krasijo vrata, stene, mize, okna, naj se umaknejo asimetričnim. Zanimive oblike tvorite tako, da okrasite samo četrtino oboda, tri četrtine pa razkrivajo podlago. Okraski so poljubni, čeprav so letos v ospredju naravni elementi v izvornih barvah. Torej zeleno smrečje, rjavi storži, posušene rezine sadja, rdeče jagodičevje in podobni detajli. Seveda pa se lahko odločite tudi za drugačne barve. Pustite domišljiji prosto pot.Zakaj bi bila tla pod smrečico prazna? Povsem drugačno vzdušje zagotovi mehka podloga pod centralnim prazničnim okraskom. Lahko iz okrasnega papirja, razkošne pletene odeje, bogate plasti vate ali podobnih materialov, ki bodo priklicali mehkobo in toplino.Tradicionalne kroglice, zvončki, zvezde in drugi okraski, ki zaznamujejo ta del leta, naj presežejo običajno velikost. Za dekorativne elemente, ki dopolnjujejo celotno podobo, naj velja: čim večje, tem bolje. Pa naj bodo to kroglice, zvončki in zvezde na smreki, samostojni okraski na policah ali dekoracija, ki visi z lestencev.V praznične lučke ne odenite le smrečice. Te naj krasijo tudi police omar, okenska stekla, venčke, ograje stopnišč. Napeljite jih na različne površine in z njimi dopolnite praznično podobo.Čeprav se pisanje voščilnic vse bolj umika drugačnim oblikam izražanja lepih želja, ste morda med tistimi srečneži, ki jih na svoj naslov še vedno prejemajo. Ker so lepe, bi bilo škoda, da bi pristale v predalih.Raje z njimi okrasite eno od sten: prilepite jih v obliki smrečice, ob pogledu nanjo vam bo toplo pri srcu, kajti spomnili se boste na vse, ki jih sicer ne morete videti, veste pa, da ste v njihovih mislih. Kar je smisel ter namen božiča.Odlična ideja za malo drugačno praznično okrasitev so snežinke, ki v dom prikličejo zimsko vzdušje. Zadeva je sila preprosta: na daljše nitke v primernih razmikih pritrdite kosme vate ali druge bele dodatke (prav vam lahko pridejo tudi sladke penice) in jih pričvrstite nad mizo. Čim več, tem bolje, vrvice naj bodo različnih dolžin, in vsakič ko boste sedli k obedu, boste imeli občutek, da z neba pada sneg.Zaradi trenutnih razmer bodo obiski domov redkejši kot prejšnja leta, zato poskrbite, da bo božično-novoletno vzdušje opazno tudi na zunanji dekoraciji. Letos ta nedvomno stopa v ospredje: venčku na vratih naj se pridružijo kroglice, storži, iz primernega materiala izdelane snežinke in podobni liki, pred vrata postavite razkošno okrašeno smrečico in druge znanilce praznikov, z zelenjem popestrite obod zunanjih vrat.