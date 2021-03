Mali levji križanec

Vpadljiv videz

Svojstvena notranjost

Dizelski 2008 se odreže z ugodno porabo.

Okreten mestni avto

Dobro znani dizel

Peugeot 2008 blue HDi EAT8 Motor: štirivaljni turbodizelski

Gibna prostornina: 1499 cm3

Največja moč: 96 kW (130 KM) pri 3700 vrt./min.

Največji navor: 300 Nm pri 1750 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 8-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1378 kg

Mere (D/Š/V): 4300/1770/1530 mm

Medosna razdalja: 2605 mm

Prostornina prtljažnika: 434–1467 l

Posoda za gorivo: 41 l

Najvišja hitrost: 195 km/h

Pospešek do 100 km/h: 10,2 s

Poraba goriva (NEDC): 3,8 l/100 km

Izpust CO2: 100 g/km

Zastopnik: P Automobili Import, Ljubljana

Maloprodajna cena: od 24.600 evrov naprej

Euro NCAP: ***** (2019)

Peugeot je verjetno enega velikih prodorov zadnjih let začel, ko je na trg pripeljal drugo generacijo modela peugeot 3008. Zdi se, da je njegov veliki uspeh narekoval tudi poteze sveže izvedbe njegovega manjšega brata, peugeota 2008. Vse pa le ni enako, to sta pač dva različno velika avtomobila.Peugeot 2008 je dolg 4,3 metra in tekmuje z manjšimi križanci, npr. Renaultovim capturjem ali z volkswagnom T-rocom. Verjetno bom znova subjektiven, a vendarle moram zapisati, da se mi zdi njegova zunanja podoba zelo zanimiva, vpadljiva, Peugeotov oblikovalski slog zadnjih let je tu znova uspešen.Tudi v notranjosti je precej potez v slogu nekaterih že znanih modelov znamke pa tudi kaka posebnost tega modela. Značilna ureditev armaturne plošče, ki ji pravijo i-cockpit, je nadgrajena, za volanom je dodan neke vrste tridimenzionalni prikaz, kar me osebno ni posebno prepričalo, bolj mi je bila všeč dosedanja rešitev iz peugeota 3008.Mali prisekani volanski obroč ostaja, pogled čezenj na merilnike mi je bil vselej blizu, saj sedim tako, da nanje vidim zelo dobro. Tudi vodljivost je dobra, neposredna. Sprednja sedeža potnika kar močno oprimeta, sem pa potreboval kar nekaj časa, da sem se temu privadil, pravzaprav bi imel raje širši ramenski del. Zadaj je prostornost solidna, a ne več kot to, pogrešam vzdolžno pomično klop. Prtljažnik je pač urejen lepo, dobro je urejena prilagodljiva prtljažna polica.V mestni vožnji je peugeot 2008 okreten avtomobil, na magistralnih cestah se sicer pelje lepo, če je asfalt dober, a na luknjastih površinah vzmetenje ni delovalo po mojem okusu, preveč se ga je slišalo. Pogon je urejen na sprednji kolesi, avtomobil je sicer bolj dvignjen od tal kot npr. peugeot 208, a nima kakih terenskih ambicij, štirikolesni pogon ni na voljo.Peugeota 2008 ponujajo tudi v povsem električni izvedbi, ki pa ima ceno postavljeno precej višje od dizelske. V tem primeru smo se vozili z dobro znanim dizelskim predstavnikom s hišnim imenom HDi. To je 1,5-litrski štirivaljnik v izvedbi z močjo 96 kW/130 KM.Malo se ga pač sliši, se pa odreže z ugodno porabo, ki je bila tudi v zimskem času nekje okoli 5,5 litra na sto kilometrov. To je bilo tudi v primeru izvedbe s samodejnim menjalnikom s pretvornikom navora, ki z gladkim delovanjem dviga udobje tudi v manjših avtomobilih.