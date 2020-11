Mali gospodinjski aparati naj se zlijejo s kuhinjo

Celotne delovne površine ni priporočljivo natlačiti z napravami in preostalimi rečmi, ki jih pravzaprav ne potrebujemo. FOTO: Charlotte May/Pexels

Raje kot na barve in modele se osredotočimo na funkcionalnost.

Naj si gospodinja še tako želi kuhinjskega robota, če je v kuhinji na voljo le en meter delovne površine, je boljša izbira ročni mešalnik.

Nepogrešljiv del vsake kuhinje so tudi mali gospodinjski aparati. A ne glede na to, kaj trdi tisti, ki je glavni v kuhinji, prav vseh resnično ne potrebujemo. Preden se odpravimo po nakupih, se je zato treba temeljito pogovoriti, pretehtati vse pluse in minuse, zakaj nekaj kupiti ali ne, ter kot pri vseh stvareh določiti, koliko denarja jim želimo nameniti.Mali gospodinjski aparati cenovno niso več tako nedosegljivi, kot so bili nekoč, težavo pa lahko predstavlja prostor. Naj si gospodinja še tako želi kuhinjskega robota, ki bo sam stepal jajca in smetano ter gnetel testo, če je v kuhinji na voljo le en meter delovne površine, bo bolje, da se odločimo za ročni mešalnik, ki je enako zmogljiv, le lažje ga je pospraviti in manj prostora zavzame.Enako je z mikrovalovno pečico, ki je bila nekoč izjemno modna in ni smela manjkati v nobeni kuhinji, čeprav ni bila prav pogosto v uporabi. Če obroke ali pijače pogosto pogrevamo, bo morda res prišla prav, sicer pa bosta njeno delo opravila povsem običajni štedilnik in pečica. V manjših kuhinjah se raje odločimo za vgradno mikrovalovno pečico, saj bomo tako prihranili precej prostora.Dobro pa je, da ima vsaka kuhinja palični mešalnik, še posebno to velja za ljubitelje juh in smutijev. Tisti z večjo kuhinjo si lahko namesto njega privoščijo blender, ki bo tudi sekljal čebulo in podobno, a za osnovne potrebe bo dovolj palični mešalnik. Preostalo je odvisno od potreb uporabnikov ter, kot že rečeno, prostora, ki je na voljo. Tisti, ki radi in veliko pijejo čaj, si bodo omislili grelnik vode, ljubitelji kave kavni avtomat. Delo obeh bo sicer povsem solidno opravil štedilnik.Nekateri notranji oblikovalci so prepričani, da v nobeni kuhinji ne bi smeli manjkati dve reči – opekač kruha in električni kuhalnik, najbolje večnamenski, ki združuje funkcijo ekonom lonca in tako imenovanega slow cookerja. Gre za priročno stvar, saj lahko v takšnem kuhalniku pripravimo skorajda vse, in to na zelo enostaven način. Pri nas se tovrstni lonci še niso prav prijeli, tudi zaradi svoje velikosti, v tujini pa so izjemno priljubljeni. Ljubitelji ocvrte hrane bodo za svoje zdravje veliko naredili z nakupom cvrtnika na vroči zrak. So podobne velikosti kot običajne friteze, zato slednjo, če jo že imamo, zgolj zamenjamo. Cena cvrtnika na vroč zrak je nekoliko višja od cene friteze, a dolgoročni pozitivni učinki, ki jih bo imela tako pripravljena hrana, bodo to več kot odtehtali.Kaj pa barva in videz? Na voljo je ogromno različnih barv in modelov malih gospodinjskih aparatov, a strokovnjaki opozarjajo, naj se raje osredotočimo na funkcionalnost. »Mali gospodinjski aparati, ki jih bomo postavili na pult, se morajo zliti s kuhinjo, ne iz nje štrleti. Če želimo barvite dodatke, je kot v preostalih prostorih najbolje, da so elementi in stene nevtralni, denimo beli ali svetlo sivi. V tem primeru je celo zaželeno, da se z dodatki poigramo in izberemo čim bolj barvite, sicer pa je dobro, da se držimo obstoječe barvne palete,« pravi priznani kanadski oblikovalec